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Экономика ,  
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Бюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза»
«Роснефтегаз», владеющий пакетами «Роснефти» и «Газпрома», собирается заплатить в бюджет 51 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2019 года, сообщила Счетная палата. Это 12% от всех ожидаемых дивидендов госкомпаний
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Непубличное АО «Роснефтегаз», которое владеет пакетами акций «Роснефти» (50% плюс одна акция), «Газпрома» (10,97%) и «Интер РАО» (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.

«Проводится работа по подготовке директив [правительства] по выплате промежуточных дивидендов «Роснефтегаза» в сумме, ориентировочно, около 51,4 млрд руб.», — говорится в материалах аудиторов.

100% «Роснефтегаза», совет директоров которого возглавляет глава «Роснефти» Игорь Сечин, принадлежат Росимуществу, но в предыдущие годы в правительстве постоянно возникали споры по поводу дивидендов «Роснефтегаза», аккумулирующего выплаты госкомпаний, чьим акционером он является.

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«Роснефтегаз» возвращает государству все больше

«Роснефтегаз» всегда был одним из крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет, обеспечивая 15–20% всех дивидендных выплат госкомпаний и уступая по этому показателю только «Газпрому». Однако Минфин всякий раз хотел от компании большего.

Судя по увеличенным выплатам последних лет, «Роснефтегаз» перестал быть исключением из правил и согласился перейти на предсказуемую систему выплат в пользу государства. В 2018 году госхолдинг перечислил в бюджет 65,45 млрд руб. — максимум с 2012 года и 21% от суммарных поступлений в казну от госкомпаний, следует из прошлогодней бухгалтерской отчетности «Роснефтегаза», полученной РБК через систему Росстата, и данных федерального бюджета.

В 2019 году Минфин получит от «Роснефтегаза» как минимум 51,4 млрд руб., следует из материалов СП, то есть около 12% всех ожидаемых дивидендов госкомпаний.

Рост выплат «Роснефтегаза» укладывается в общую тенденцию, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: государству предстоят внушительные расходы на выполнение указа президента по национальным целям развития, а источники дополнительных поступлений в бюджет после введения санкций и замедления экономического роста практически исчерпаны.

С 2018 года «Роснефтегаз» перешел на постоянную выплату промежуточных дивидендов по итогам полугодий, сообщали «Ведомости», и подтверждается материалами Счетной палаты. Компания по решению правительства выплатила промежуточные дивиденды и за первое полугодие 2018 года, пишут аудиторы, не раскрывая их размер.

«Роснефтегаз» начал платить промежуточные дивиденды после того, как на выплаты дважды в год с 2017 года перешла «Роснефть» — главный актив «Роснефтегаза». На пакеты в «Газпроме» и «Интер РАО» холдинг получает дивиденды раз в год (в мае–июне), а по «Роснефти» — еще и осенью, за первое полугодие текущего года. Таким образом, «Роснефтегаз» до 18 ноября 2019 года получит от «Роснефти» еще около 81 млрд руб., которые будут доступны для распределения акционеру — государству.

И платит половину того, что получает

Минфин за последние пару лет заставил практически все госкомпании платить дивиденды исходя из норматива не менее 50% чистой прибыли акционерных обществ по МСФО. Однако «Роснефтегаз» — особая компания: она не публикует свою отчетность, отчитывается по РСБУ и не ведет никакой операционной деятельности. «Роснефтегаз» собирает дивиденды с «Газпрома», «Роснефти», «Интер РАО» и держит деньги на банковских счетах, зарабатывая процентный доход. Поэтому Минфин предлагал к ней особый подход, считая, что холдинг должен просто «ретранслировать» в бюджет дивиденды, собранные со своих активов, независимо от чистой прибыли или убытка и их размера.

Хотя «Роснефтегаз» и перешел на регулярную систему выплат, Минфину, по-видимому, не удалось добиться, чтобы он ретранслировал целиком все доходы от «Роснефти» и «Газпрома». Например, в 2018 году «Роснефтегаз» собрал с них около 131 млрд руб. дивидендов (после уплаты налога на дивиденды «Газпрома»; с дивидендов «Роснефти» налог платить не нужно, так как «Роснефтегаз» владеет в ней более 50%), а в бюджет отдал только половину, а половину оставил себе.

  • В материалах госаудиторов не раскрывается, по какому принципу посчитана ориентировочная сумма промежуточных дивидендов от «Роснефтегаза» в 2019 году — 51 млрд руб.
  • Но судя по тому, что холдинг собрал в этом году дивиденды с «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО» на общую сумму примерно 102 млрд руб., он опять выплатит в бюджет только половину.
  • Если применить тот же принцип к дивидендам «Роснефтегаза» за второе полугодие 2019 года, он переведет в казну еще как минимум 40,7 млрд руб., а за весь год — порядка 92 млрд руб.

Минфин не ответил на запрос РБК; РБК также отправил запросы в пресс-службы «Роснефтегаза»/«Роснефти» и в Росимущество.

Компания как фонд

  • Благодаря тому что «Роснефтегаз» продолжает аккумулировать на своих счетах примерно половину собираемых с компаний дивидендов, его нераспределенная прибыль в 2018 году увеличилась с 394 млрд до 505,5 млрд руб.
  • А объем денежных накоплений (финансовых вложений и денежных средств и эквивалентов) вырос с 311,3 млрд до 430,2 млрд руб.
  • Нераспределенная прибыль за первое полугодие 2019 года должна увеличиться еще на 50 млрд руб. благодаря нераспределенным дивидендам «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО».

Средства, накопленные «Роснефтегазом», могут использоваться государством для вложений в определенные проекты: например, в 2016–2018 годах из дивидендов «Роснефтегаза» частично финансировались государственные проекты самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117.

«Роснефтегаз» также профинансирует строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, писал РБК. В 2018 году «Роснефтегаз» пожертвовал 12,8 млрд руб. Российскому научному фонду (*.pdf). «Некоторые вещи мы финансируем оттуда [из «Роснефтегаза»] тогда, когда правительство забывает, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», — говорил президент Владимир Путин в декабре 2016 года.

Авторы: Иван Ткачёв, Алина Фадеева
При участии: Анна Гальчева
Теги: «Роснефтегаз», «Роснефть», Игорь Сечин, Минфин, дивиденды
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