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Культурный размен
Газета № 139 (3094) (1609) Бизнес,
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Культурный размен
Региональные музейные комплексы будет строить компания Геннадия Тимченко, а не Аркадия Ротенберга
«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса вместо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга. Бюджет проекта — 120 млрд руб., смена подрядчика может быть связана с подготовкой к возможной продаже СГМ
Геннадий Тимченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Почему сменился подрядчик культурных центров

Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был выполнить «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко. Об этом РБК рассказали два источника, близких к «Стройгазмонтажу», и собеседник, близкий к «Стройтрансгазу». Это подтвердили РБК представитель вице-премьера Ольги Голодец, которая отвечает в правительстве за спорт, туризм и культуру, и пресс-секретарь «Стройтрансгаза».

Стройки оцениваются в 120 млрд руб. (такую сумму назвал в январе 2019 года помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов) и должны быть закончены к концу 2023 года. Президент Владимир Путин курирует эти проекты лично, деньги на строительство выделит компания «Роснефтегаз», контролирующая «Роснефть» и 10,97% «Газпрома».

Решение о переуступке было принято в начале сентября на совещании у Ольги Голодец, рассказал один из собеседников РБК. Переуступка может быть связана с тем, что Ротенберг продает часть своих строительных активов, уточнил источник в правительстве.

«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга — один из крупнейших подрядчиков «Газпрома», выручка компании в 2018 году составила 304 млрд руб. Среди проектов СГМ — участок газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай; подходы к «Северному потоку-2», который пройдет по дну Балтийского моря; компрессорные станции и обустройство газовых месторождений. Из наземных гражданских объектов на сайте «Стройгазмонтажа» указано восстановление международного детского центра «Артек» в Крыму. Ротенберг ведет переговоры о продаже подрядчика «Газстройпрому» — компании, созданной «Газпромом» и партнерами, которая станет единым подрядчиком монополии, рассказывали источники РБК еще в конце марта. В последние несколько месяцев СГМ перестал получать крупные контракты «Газпрома», говорил один из собеседников РБК (отсутствие масштабных контрактов подтверждается и данными СПАРК). «Сделка со структурой «Газпрома», видимо, совсем близко: уже несколько месяцев мы рисуем не черно-оранжевые презентации (цвета СГМ), а бело-голубые (корпоративные цвета «Газпрома»)», — отмечал он.

Смена подрядчика — технический момент, который не повлияет на сроки и процесс строительства культурных центров, сказал РБК представитель Голодец. По его словам, параметры стройки, в том числе финансовые, остаются прежними.

Музеи от Ротенберга: как бизнесмен заработает на культурных проектах
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Представитель «Стройгазмонтажа» отказался от комментариев, представитель «Стройтрансгаза» пока не ответил на запрос РБК.

Чем займется структура Тимченко

Тимченко с партнерами, как и Ротенберг, договаривается о продаже «Газпрому» подрядчика — «Стройтранснефтегаза», говорили источники РБК. Но у него остается компания с похожим названием — «Стройтрансгаз», которую бизнесмен купил в 2008 году. После перехода под контроль Тимченко она переориентировалась с газовых строек на строительство инфраструктуры — дорог, стадионов, аэропортов и энергетических объектов. Выручка «Стройтрансгаза» в 2018 году составила 27 млрд руб.

В 2014 году предполагалось, что именно структура Тимченко будет строить мост через Керченский пролив в Крым. Но в декабре 2014 года он заявил, что отказался от этого проекта из-за высоких рисков. «Это очень тяжелый для нас проект. Не уверен, что мы справимся. Не хочется брать на себя репутационные риски. <...> Я просто боюсь взяться и не осилить», — сказал тогда Тимченко. В итоге подряд получила структура «Стройгазмонтажа» «СГМ Мост», которая сейчас достраивает Крымский мост стоимостью 228,3 млрд руб.

Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в марте 2018 года предложил запустить программу создания культурно-образовательных комплексов, которые должны появиться в каждом регионе. Позднее президент сказал, что его вдохновили на эту идею директор Мариинского театра Валерий Гергиев и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Пока решено построить четыре таких комплекса. В Севастополе, Владивостоке и Калининграде появятся хореографические академии, филиалы Высшей школы музыкального театрального искусства, филиал Большого театра и Третьяковской галереи, музейные комплексы, а также сопутствующие постройки: жилые корпуса, общежития, административно-хозяйственные и бытовые помещения. Эти три города были выбраны из политических соображений — как приграничные территории, рассказывал Би-би-си источник, близкий к Кремлю и знакомый с подготовкой проекта.

В Кемерово также должен появиться «квартал искусств», сообщалось на совещании у президента в январе 2019 года. «Создание культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово — это уникальная возможность через приобщение к искусству изменить качество жизни жителей этих региональных центров и одновременно придать этим городам особую привлекательность для приезжих и туристов», — заявила глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Заказчик строительства — фонд «Национальное культурное наследие», созданный в июне 2018 года Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром. Фонд возглавляет бывший замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров, который в 2012–2015 годах занимал пост первого вице-президента госкорпорации «Олимпстрой».

13 сентября стало известно, что рабочая группа для объектов культурно-образовательного и музейного комплекса в центре Владивостока на улице Аксаковской одобрила проект российского архитектурного бюро Speech, основанного главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и Сергеем Чобаном. В основе проекта этого бюро, который теперь будет реализовывать «Стройтрансгаз» Тимченко, — образ парусника, нос которого будто вздымается над городом, сообщили в пресс-службе фонда «Национальное культурное наследие»: комплекс будет состоять из нескольких зданий, спроектированных таким образом, чтобы использовать максимум солнечного света и создать ощущение свободного пространства.

Авторы: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Петр Канаев.
Теги: Аркадий Ротенберг , Геннадий Тимченко
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