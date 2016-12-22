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Экономисты ВШЭ спрогнозировали рост социального неравенства в России
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Экономисты ВШЭ спрогнозировали рост социального неравенства в России
Экономика, 16:09
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Экономисты ВШЭ спрогнозировали рост социального неравенства в России
В 2017 году в России был зафиксирован самый низкий уровень социального неравенства за последние 12 лет, но теперь оно снова начало расти из-за ускорения инфляции и торможения темпов роста зарплат, сообщили экономисты ВШЭ
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В 2017 году в России была зафиксирована самая низкая инфляция за всю постсоветскую историю — она составила 2,5%. Низкие показатели роста цен сопровождались и пониженными темпами инфляции для бедных, что при прочих равных условиях способствует росту потребления малообеспеченных групп населения и, как следствие, снижению социального неравенства, пишет заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Светлана Мисихина в новом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе».

С 2016 года инфляция для наиболее обеспеченного населения в России выше, чем для бедных, это заметно и по данным за январь—сентябрь 2018 года, отмечает Мисихина. Экономист рассматривала в качестве «инфляции для бедных» индекс прожиточного минимума. По итогам девяти месяцев текущего года показатель роста потребительских цен для бедных составил 1,2% к аналогичному периоду 2017 года, в то время как средний индекс потребительских цен оценивался на уровне 2,53%

В 2017 году Россия достигла минимального уровня социального неравенства с 2006 года, следует из предварительных данных Росстата. Коэффициент Джини (самый распространенный индикатор имущественного расслоения в обществе) по итогам прошлого года составил 0,410 — ниже этого уровня показатель опускался только по итогам 2005 года (0,409). Коэффициент Джини принимает значения от нуля в случае абсолютного равенства до единицы​ в случае абсолютного неравенства.

Впрочем, в 2018 году показатель неравенства уже начал расти, и в 2019 году на фоне ускорения инфляции и замедления темпов роста зарплат бюджетников социальная дифференциация снова будет увеличиваться, подчеркивает Мисихина.

Почему социальное неравенство снова растет

В 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца, но коэффициент Джини перешел к росту. За девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индикатор неравенства вырос с 0,400 до 0,402.

Увеличение неравенства связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (на 4,84% против 3,08% соответственно), пишет Мисихина. Это привело к снижению удельного веса доходов 40% наименее обеспеченного населения и росту удельного веса доходов наиболее обеспеченной группы в общем объеме денежных доходов населения.

По расчетам Центра развития ВШЭ, в январе—сентябре 2018 года в структуре денежных доходов населения наиболее высокими темпами росла оплата труда, включая «серые» зарплаты (6,33%). Ниже был темп роста других доходов (4,4%), социальных выплат (2,52%) и доходов от предпринимательской деятельности (1,55%). Доходы от собственности снизились на 7,41%. Драйвером роста доходов наиболее обеспеченной группы населения являлись оплата труда и «другие доходы», указывает замглавы института ВШЭ.

Перспективы неравенства в 2019 году

Согласно прогнозу Центра развития, в следующем году потребительская инфляция может ускориться до 5,1%. ЦБ ожидает, что ​в первом полугодии 2019 года инфляция может достигнуть 6% на фоне повышения НДС до 20%, а по итогам года составить 5,5%. По прогнозу Минэкономразвития, темпы роста реальной зарплаты в 2019 году замедлятся до 1,4% после ожидаемых 6,9% по итогам 2018 года.

Ускорение потребительской инфляции и торможение темпов роста зарплат спровоцируют возобновление роста неравенства, считает Мисихина. При этом обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс, отметила она.​

Автор: Юлия Старостина.
Теги: социальное неравенство , ВШЭ , Инфляция
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