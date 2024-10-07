Минтруд предложил новые индикаторы зарплат «в конвертах»

Власти хотят расширить перечень тенденций в бизнесе, которые сигнализируют об уходе от уплаты налогов. В отрасли положительно восприняли инициативу и отметили, что повода для беспокойства у добропорядочных работодателей нет

Фото: Олег Яковлев / РБК

Перечень индикаторов риска, сигнализирующих о вероятных нарушениях трудового законодательства, как и писал РБК, расширят: на портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа Минтруда. По этим основаниям контрольные органы могут назначать выездные проверки.

Среди новых индикаторов:

Начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, если их доля равна или превышает половину штата.

Сокращение квартального фонда оплаты труда на 80% и более при неизменной численности сотрудников (если в организации устроены свыше 15 человек).

Снижение в предыдущем квартале зарплаты у четверти и более сотрудников медорганизации.

Взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя (ИП) более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации/ИП более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше.

Индикаторы риска не являются непременным признаком нарушения, а указывают на его вероятность. Их применяют в качестве инструмента риск-ориентированного подхода для профилактики нарушений.

Законопослушные предприниматели спокойно относятся к возможному расширению списка индикаторов риска, для остальных нововведение на самом деле может стать болезненным, рассказал РБК зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Он объяснил, что предложение Минтруда появилось после жалоб честного бизнеса на недобросовестную конкуренцию, возникающую в случае, когда конкуренты платят серые зарплаты «в конвертах» и переводят трудовые отношения в самозанятость.

Проблема массовой не является, подчеркнул Данилов-Данильян и заверил, что расширение перечня направлено скорее на предотвращение рисков, которые могут реализоваться.