 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Минтруд предложил новые индикаторы зарплат «в конвертах»

Власти хотят расширить перечень тенденций в бизнесе, которые сигнализируют об уходе от уплаты налогов. В отрасли положительно восприняли инициативу и отметили, что повода для беспокойства у добропорядочных работодателей нет
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Перечень индикаторов риска, сигнализирующих о вероятных нарушениях трудового законодательства, как и писал РБК, расширят: на портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа Минтруда. По этим основаниям контрольные органы могут назначать выездные проверки.

Среди новых индикаторов:

  • Начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, если их доля равна или превышает половину штата.
  • Сокращение квартального фонда оплаты труда на 80% и более при неизменной численности сотрудников (если в организации устроены свыше 15 человек).
  • Снижение в предыдущем квартале зарплаты у четверти и более сотрудников медорганизации.
  • Взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя (ИП) более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации/ИП более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше.

В Томске депутат предложила создать трудовые лагеря для «тунеядцев»
Общество

Индикаторы риска не являются непременным признаком нарушения, а указывают на его вероятность. Их применяют в качестве инструмента риск-ориентированного подхода для профилактики нарушений.

Законопослушные предприниматели спокойно относятся к возможному расширению списка индикаторов риска, для остальных нововведение на самом деле может стать болезненным, рассказал РБК зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Он объяснил, что предложение Минтруда появилось после жалоб честного бизнеса на недобросовестную конкуренцию, возникающую в случае, когда конкуренты платят серые зарплаты «в конвертах» и переводят трудовые отношения в самозанятость.

Проблема массовой не является, подчеркнул Данилов-Данильян и заверил, что расширение перечня направлено скорее на предотвращение рисков, которые могут реализоваться.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Екатерина Виноградова
Минтруд серые зарплаты
Материалы по теме
Россияне назвали достойный размер оплаты труда
Общество
Министра труда Северной Осетии задержали по делу о превышении полномочий
Политика
В Томске депутат предложила создать трудовые лагеря для «тунеядцев»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
В Бурунди заявили о желании провести матч со сборной России по футболуСпорт, 19:48
Власти Чечни заявили о задержании учителя, назвавшего Христа «гуманоидом»Политика, 19:47
ТАСС узнал, что Лерчек могла вывести из России более $1 млнБизнес, 19:46
Эксперты объяснили, за что дали Нобелевскую премию по медицинеОбщество, 19:43
Через Верхний Ларс перестали пускать машиныОбщество, 19:20
Clearstream остановил конвертацию расписок перед истечением лицензии OFACИнвестиции, 19:17
«Манчестер Сити» успешно оспорил правила английской лиги о спонсорствеСпорт, 19:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине задержали трех поджигателей машин военныхПолитика, 19:14
Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради дождя и урожаяЭкономика, 19:06
Эксперты рассказали, как принципы ESG влияют на устойчивость бизнесаОтрасли, 18:57
Под Ульяновском сторонника сатанизма задержали за пропаганду ЛГБТОбщество, 18:43
Минтруд предложил новые индикаторы зарплат «в конвертах»Экономика, 18:42
Цена нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 27 августаИнвестиции, 18:31
Водителя грузовика заподозрили в трех смертях в массовом ДТП в СерпуховеОбщество, 18:30