Матвиенко призвала губернаторов не соревноваться крутостью дворцов спорта

Матвиенко призвала в нынешних условиях экономии уходить от практики «мегастроек» и использовать средства на более острые нужды. В пример она привела тенденцию строительства дворцов спорта в регионах, чтобы показать, «кто круче»

Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Спорт необходимо делать доступным для людей, но не стоит тратить на строительство спортивных объектов большие деньги в нынешних условиях экономии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета, передает корреспондент РБК.

«Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям. Вот где можно миллион сэкономить, полтора, 500 тыс. Все это потом можно направить на какие-то острые вопросы. Пример приведу. [Глава Минфина Силуанов] Антон Германович сказал, что 28 млрд руб., если я не ошибаюсь, выделяется на спорт, эти деньги будут распределять между регионами. Какая тенденция: каждый губернатор друг перед другом хочет быть круче, кто круче построит дворец спорта», — сказала она.

По мнению Матвиенко, следует «уходить сейчас от практики мегастроек». В качестве примера она привела дворец спорта в «Лужниках» — «затраты огромные, содержание огромное».

В прошлом году дворец спорта в «Лужниках» закрыли на реконструкцию и начали демонтировать здание, основные работы планировалось начать в этом году и завершить к концу 2026-го. Работы могут обойтись в 9–12 млрд руб., оценивали эксперты.

Матвиенко напомнила, что была губернатором Санкт-Петербурга (с 2003 по 2011 год). По ее словам, за это время построили 550 пришкольных многофункциональных стадионов стоимостью всего 5 млн руб. «И жизнь в этих районах изменилась. С утра до ночи с освещением можно в футбол, волейбол, баскетбол <...>. Всем хочется, чтобы обязательно был хоккей… Это хорошо, будем жить лучше — будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию, чтобы за те деньги, которые есть, максимально обеспечить доступность, скажем, объектов спорта. И это касается всех других сфер», — заключила спикер Совфеда.