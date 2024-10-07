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FT сообщила, что европейцы стали тратить меньше денег

Коэффициент сбережений домохозяйств в Европе вырос до трехлетнего максимума — 15,7%, в то время как в США он составил во втором квартале 5,2%
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Европейские домохозяйства стали делать больше сбережений, чем до пандемии коронавируса, в отличие от потребителей в США, способствующих восстановлению экономики, пишет Financial Times.

Во время пандемии уровень сбережений резко вырос как в Европе, так и в США, поскольку потребители были вынуждены оставаться дома. Американцы с тех пор увеличили расходы, в то время как европейцы стремятся больше копить.

По данным Евростата, коэффициент сбережений домохозяйств в Европе вырос до трехлетнего максимума — 15,7%, что значительно превышает средний показатель до пандемии (12,3%). В США коэффициент сбережений составил 5,2% во втором квартале, что ниже среднего показателя в 6,1% за 2010–2019 годы.

«Более низкая норма сбережений в США помогла стимулировать потребительские расходы, которые были ключевым драйвером роста и основной причиной, почему экономика США росла быстрее, чем экономика Европы», — отметил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. Согласно последним прогнозам OECD, ВВП в США в этом году вырастет на 2,6%, чему способствуют высокие расходы домохозяйств, в то время как в еврозоне рост составит всего 0,7%, в Великобритании — 1,1%.

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Занди связывает рост благосостояния американских домохозяйств с оживленным фондовым рынком и высокими ценами на недвижимость. В Европе владение акциями менее распространено, отмечает он.

В Европе больше краткосрочных ипотечных кредитов, в то время как в США это 15- и 30-летние ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой. В августе FT писала о кризисе в США на рынке жилой недвижимости: продажи домов сократились, а арендные ставки подскочили. В 2021 году средняя ставка по ипотеке держалась на уровне 2,65%, осенью прошлого года ее уровень подпрыгнул до 24-летнего максимума в 7,79%. К концу лета этого года ставки снова начали падать, и ипотеку на 30 лет стали выдавать в среднем под 6,47%.

Американские домохозяйства оказались в положении, когда они чувствуют себя более комфортно, делая меньше сбережений, указал главный экономист Citi Натан Шитс. «Европейский потребитель очень, очень осторожен, а потребителю в США гораздо комфортнее тратить, тратить и еще раз тратить», — отметил он.

Потребители в Великобритании также осторожны. Коэффициент сбережений британских домохозяйств вырос до трехлетнего максимума — 10% — во втором квартале, что выше, чем в среднем за 2010–2019 годы (7,5%).

«Европейцы откладывают больше, поскольку по-прежнему не уверены в своем будущем», — считает главный экономист Lombard Odier Сами Чаар. «Для них многое изменилось, и не в лучшую сторону», — заключил он.

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