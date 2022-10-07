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Фурам из ЕС разрешили перевозить грузы в Белоруссии

Запрет грузовым автомобилям и тягачам из ЕС пересекать границу Белоруссии был введен в апреле 2022 года в ответ на пятый пакет санкций Евросоюза, который запретил автоперевозчикам России и Белоруссии въезд в ЕС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белорусские власти разрешили с 10 октября автомобильным транспортным компаниям из стран Евросоюза осуществлять международные перевозки по территории страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса Белоруссии.

«Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь информирует, что с 10 октября 2022 года для автомобильного перевозчика, зарегистрированного в государствах — членах Европейского союза, предоставляется возможность оформления в Транспортной инспекции разрешения на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Соответствующее разрешение можно оформить в одном из структурных подразделений филиалов Транспортной инспекции в Минске и областных городах, уточнили в министерстве.

Запрет зарегистрированным в Евросоюзе грузовым автомобилям пересекать границу Белоруссии был введен с 16 апреля 2022 года.

«С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — сообщил тогда Минтранс.

С 8 апреля страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, в качестве ограничения, входящего в пятый пакет санкций ЕС. Запрет касался автомобильных грузоперевозок по территории ЕС, в том числе транзитных. Транзит в Калининградскую область для транспорта, зарегистрированного в России, сохранился.

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Президент Владимир Путин 29 сентября своим указом предоставил правительству право вводить запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России транспортом, принадлежащим перевозчикам из недружественных стран.

В указе говорилось, что запрет может применяться к транспорту, «зарегистрированному в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов».

В случае установления такого запрета правительство должно определить срок его действия, список государств, которые ввели аналогичные ограничения в отношении России, виды перевозок, которых коснутся ограничения, а также условия, при соблюдении которых этот запрет не применяется.

Теги
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