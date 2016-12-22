Крым объяснил падение своей налоговой эффективности некорректностью PwC

Рейтинг налоговой эффективности регионов PricewaterhouseCoopers, согласно которому позиции Крыма резко упали, составлен некорректно, заявили в минфине республики.

«Выбранные консалтинговой компанией PwС критерии, по которым оценивалась налоговая политика регионов, считаем не совсем корректными. С нашей точки зрения налоговая политика региона является эффективной, если в регионе растет количество налогоплательщиков, им комфортно работать в регионе, большинство налогоплательщиков платят налоги, то есть в регионе высокий уровень собираемости налогов», — говорится в ответе минфина Крыма на запрос РБК.

В рейтинге налоговой эффективности российских субъектов, который PwC составляет ежегодно, Крым в этом году резко ухудшил позиции, опустившись с 63-го на 78-е место. Лидерами рейтинга стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия, а самые низкие результаты показали Северная Осетия, Смоленская и Астраханская области.

PwC при составлении рейтинга оценивал налоговый потенциал по семи показателям. В том числе эксперты учитывали, ввели ли в регионе расчет налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости, а также насколько развита патентная система налогообложения. Кроме того в расчет брались стоимость патента для мигрантов, ставка транспортного налога и налоговая задолженность. Больший балл присуждается регионам, которые живут по средствам и учитывают обеспеченность бюджета при предоставлении налоговых льгот.

​Стабильность налоговых поступлений обеспечивает не только применение патентной системы, на которое обращает внимание в своем рейтинге PwC, но и единый налог на вмененный доход, поступления от которого в Крыму превышают доходы от патентов, отмечает минфин Крыма. Для крымских налогоплательщиков наиболее привлекательна упрощенная система налогообложения, поступления от которой за прошлый год составили 2,5 млрд руб., добавили в министерстве.

«На протяжении 2014–2017 годов в Республике Крым проводилась гибкая налоговая политика по специальным налоговым режимам, что позволило развивать на территории республики малый и средний бизнес и значительно увеличить количество налогоплательщиков. Таким образом, считаем целесообразным оценивать и такую меру налоговой политики, как развитие специальных налоговых режимов», — подчеркнули в минфине республики.

«То, что Крым переместился с 63-го места на 78-е, не говорит о слабой налоговой политике региона, считаем этот вывод неправильным», — резюмировал крымский минфин. На ухудшение позиций негативно повлияло отсутствие кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, но это «объективный фактор, поскольку законодательство Российской Федерации на территории Республики Крым действует с 2015 года», отметили в министерстве.