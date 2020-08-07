Немецкий бизнес назвал шантажом письмо сенаторов США о санкциях

Глава Восточного комитета немецкой экономики призвал власти ФРГ и ЕС вместе выступить против санкционной политики США, которая обслуживает их национальные интересы

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Письмо американских сенаторов, пригрозивших «финансовым уничтожением» компании Fährhafen Sassnitz GmbH, являющейся оператором немецкого порта Мукран на острове Рюген, неприемлемо и выглядит как шантаж. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV, Ost-Ausschuss — Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft) Оливер Хермес.

В заявлении Хермеса, опубликованном на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.

«Германия и ЕС должны, наконец, вместе выступить против санкционной политики США, которая обслуживает их национальные интересы. Мы настоятельно призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от таких атак со стороны третьих стран. Мы требуем финансовой и правовой защиты от экстерриториальных санкций. Кроме того, теперь необходимо подумать и о целенаправленных контрмерах», — заявил Хермес.

По словам главы OAOEV, действия США против китайского видеосервиса TikTok доказывают, что речь давно уже не об одном лишь «Северном потоке-2», на кону возможность защитить свободу мировой экономики от произвольных ограничений со стороны отдельных государств.

«Мы должны защитить суверенитет Европы, и не только в вопросах энергетики, от такого вмешательства», — добавил Хермес.