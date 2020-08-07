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Экономика ,  
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Немецкий бизнес назвал шантажом письмо сенаторов США о санкциях

Глава Восточного комитета немецкой экономики призвал власти ФРГ и ЕС вместе выступить против санкционной политики США, которая обслуживает их национальные интересы
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Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Письмо американских сенаторов, пригрозивших «финансовым уничтожением» компании Fährhafen Sassnitz GmbH, являющейся оператором немецкого порта Мукран на острове Рюген, неприемлемо и выглядит как шантаж. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV, Ost-Ausschuss — Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft) Оливер Хермес.

В заявлении Хермеса, опубликованном на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.

«Германия и ЕС должны, наконец, вместе выступить против санкционной политики США, которая обслуживает их национальные интересы. Мы настоятельно призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от таких атак со стороны третьих стран. Мы требуем финансовой и правовой защиты от экстерриториальных санкций. Кроме того, теперь необходимо подумать и о целенаправленных контрмерах», — заявил Хермес.

По словам главы OAOEV, действия США против китайского видеосервиса TikTok доказывают, что речь давно уже не об одном лишь «Северном потоке-2», на кону возможность защитить свободу мировой экономики от произвольных ограничений со стороны отдельных государств.

«Мы должны защитить суверенитет Европы, и не только в вопросах энергетики, от такого вмешательства», — добавил Хермес.

OAOEV был создан в мае 2018 года путем слияния Восточного комитета (основанного в 1952 году) и Восточноевропейского объединения германской экономики (основанного в 1989 году). Организация поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 350 компаний-членов.

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
Политика
Трубы для строительства газопровода &laquo;Северный поток - 2&raquo; в немецком порту Мукран

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Накануне трое членов сената США — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — предупредили компанию Fährhafen Sassnitz GmbH, совладельцами которой являются власти города Засниц и земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания, что она «разрушит свое финансовое будущее», если продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку строителям трубопровода «Северный поток-2». Сенаторы заявили, что санкции против компании будут введены в тот момент, когда какой-то из стоящих в порту Мукран кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода.

«Это письмо невозможно превзойти по дерзости», — заявил глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст, призвав власти Германии сформировать контрмеры против США.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром».

Автор: Евгений Калюков
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
Политика
США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
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