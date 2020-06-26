Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость

«У нас в законе ЦБ независимость прописана, в законе о статистике такого нет. Надо понимать в практической деятельности, что нужно уважать компетентность и самостоятельность Росстата, и от этого не вред, а польза. Всегда есть проблема того, кто приносит плохие новости. Как известно, в истории в разных ханствах и княжествах за это отрубали голову. Но все-таки новости надо приносить качественные, как хорошие, так и плохие, если происходит реальная проблема. Для этого Росстат должен быть независимым и все-таки не подчиняться ни одному из ведомств», — подчеркнул Клепач.
Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет. Он считал переподчинение большой ошибкой. Минэкономразвития не удерживается от того, чтобы «указывать, руководить, издавать приказы в части статистики», заявлял он «Ведомостям». Клепач, занимавший в то время пост заместителя министра экономического развития, отвергал претензии Соколина: «Нет конфликта интересов. Мы заинтересованы в честной статистике больше других».
Качество данных
По словам Клепача, качество работы Росстата — это во многом вопрос серьезного и глубокого взаимодействия разных ведомств, в том числе Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Минздрава и др. «Данные ФНС при всей их огромной важности, и при том что Росстат не имеет полного доступа к ним, покрывают только часть экономической деятельности», — объяснил он. Сведения ФНС строятся на других принципах: можно быть налоговым резидентом в одной области экономики, а работать — в другой, а Росстат сопоставляет и сводит эти данные, уточнил Клепач. Статистическая служба занимается оценкой динамики натуральных и реальных показателей, собирает всю картину добавленной стоимости. «Если вы возьмете только данные ФНС, вы полной картины добавленной стоимости не получите, а это источники и прибыли, и зарплат. Это делает Росстат с учетом международных требований, которые позволяют сделать российскую статистику сопоставимой», — указал он.
Главного экономиста ВЭБ.РФ волнует качество статистических данных, особенно о промышленности, машиностроении, а также доходах населения, которые подвергаются сильному пересмотру. По его словам, в части промпроизводства это связано с тем, что предприятиям в рамках нового ОКВЭДа (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) сложно идентифицировать многие параметры динамики производства. Кроме того, при выполнении международных требований по разработке системы национальных счетов возникают казусы и парадоксы, когда по линии МИДа и прочих ведомств предоставляются «международным организациям данные, которые зачастую закрыты по разным причинам, и добиться простым путем их рассекречивания не удается». «В этом смысле вопрос секретности, с одной стороны, понятен, потому что есть секретные данные, которые мы должны хранить, но иногда это приобретает масштабы, которые просто искажают реальную картину той же промышленной деятельности», — заключил Клепач.
РБК направил запрос в Минэкономразвития.
Мнения за и против независимости Росстата
Глава Сбербанка Герман Греф, занимавший до 2007 год пост министра экономического развития, назвал переподчинение Росстата ведомству ошибкой: «Самое страшное, что можно сделать, — это играть со статистикой... Когда мы теряем сетку координат, то мы начинаем блуждать в темноте и любые наши утверждения чреваты заблуждениями».
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в июне 2019 года указал, что Росстат должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. «Здесь есть конфликт интересов», — уверен Кудрин.
Бывший министр экономического развития Максим Орешкин в интервью агентству ТАСС заявил, что в последние лет 15 Росстат де-факто был бесхозным и брошенным. «Никто в правительстве им предметно не занимался, и он пришел в Минэк в ужасном состоянии, — посетовал он. — Мы пытаемся сделать Росстат по-настоящему передовым ведомством. <...> От глубокой профессиональной статистики, которая отражает реальное положение дел, зависит качество принимаемых управленческих решений стратегического уровня».
В декабре 2018 года Росстат возглавил Павел Малков, который до перехода в эту службу руководил департаментом госуправления Минэкономразвития. В интервью РБК, отвечая на вопрос о необходимости независимого статуса Росстата, он сказал: «Есть время разбрасывать камни и время их собирать. В силу разных субъективных и объективных причин Росстат в определенный момент оказался не в самой лучшей форме. И выйти из этой ситуации, набрать форму, сделать рывок вперед проще вместе с кем-то, опираясь на сильного партнера».