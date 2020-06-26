Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость

Росстат должен быть независимым и не подчиняться ни одному ведомству, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач: проблема приносящих плохие новости существовала всегда, но от самостоятельности Росстата будет не вред, а польза

Андрей Клепач (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) должна иметь независимый статус и не подчиняться ни одному из ведомств. Такое мнение высказал РБК главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач, с 2008 по 2014 год занимавший должность замглавы Минэкономразвития, в том числе в период, когда Росстат находился в ведении министерства. «Статистика — это не только дело Росстата, — пояснил Клепач. — Другие органы власти и потребители не до конца понимают, что это вообще общенациональное достояние».

Росстат большую часть своего существования подчинялся напрямую правительству. В подчинении Минэкономразвития ведомство находилось около трех месяцев в 2004 году, а также с 2008 по 2012 год. Но с апреля 2017 года Росстат вновь был передан в подчинение МЭР (в то время министерство возглавлял Максим Орешкин, ныне помощник президента).

Проблема приносящего плохие новости

Минэкономразвития — ключевой партнер для Росстата и исторически наиболее квалифицированный потребитель его данных, отметил Клепач. «И в этом плане важный спарринг-партнер, который помогает работать над улучшением статистики», — считает экономист. «Тем не менее мой опыт работы в министерстве, когда Росстат был подчинен Минэкономразвития, и до того, когда он не был подчинен, скорее говорит о том, что Росстат должен иметь независимый статус и либо напрямую подчиняться правительству, как это было, либо администрации президента, хотя такой истории у нас нет», — сказал РБК Клепач, отметив, что есть опыт других стран, где национальная статистическая служба подчиняется национальному законодательному собранию. До 1993 года статистическая служба в России подчинялась законодательной ветви власти — Верховному совету.