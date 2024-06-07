Путин поручил увеличить несырьевой экспорт на две трети к 2030 году

Путин отметил изменения в структуре российского экспорта и заявил о необходимости снизить долю импорта в экономике до 17% к этому же году

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Власти России будут поддерживать несырьевой экспорт, к 2030 году его объем должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023-м, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.

«Речь не просто об увеличении экспортных поставок в тоннах, кубометрах, единицах готовой продукции, а о товарах высоких переделов. И не только о выходе российских компаний на новые глобальные рынки. <...> Все это важно, но этого недостаточно», — сказал он. По словам Путина, Россия готова предложить другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, «включая полное обеспечение жизненного цикла товаров и услуг».

Президент отметил, что структура экспорта меняется, «подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции».

Доля импорта к тому же году должна снизиться до 17% ВВП, сказал Путин. Он отметил, что «динамика в принципе хорошая»: в 1999 году она достигала 26%, а в 2023-м — 19% ВВП, или 32 трлн руб. Президент подчеркнул, что сокращение должно происходить не за счет «заградительных барьеров», а развития собственного производства.

Как следовало из презентации Минпромторга, в 2023 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России составил $146,3 млрд, сократившись на 23%.

В 2022-м показатель достигал $190,4 млрд, а годом ранее — $194,2 млрд. В ведомстве отмечали, что основной вклад внесли отрасли металлургии, химии и машиностроения. По данным ФТС, в первом квартале 2024 года импорт товаров в Россию уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд. В начале весны сокращение ускорилось: за январь—февраль служба фиксировала снижение импорта на 4%. Экспорт товаров из России в первом квартале 2024 года снизился на 2,3% к тому же кварталу годом ранее, до $101,2 млрд.