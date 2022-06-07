Более трети россиян заметили в последние месяцы ухудшение своего достатка

Недоволен своим материальным положением оказался каждый пятый опрошенный. Об улучшении достатка в последние месяцы заявили 8% респондентов

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Более трети опрошенных россиян (37%) заявили, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось, говорится в исследовании Фонда общественного мнения. В прошлый раз показатель поднимался до такого уровня в июне 2016 года.

Всероссийский опрос проходил с 27 по 29 мая среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет. В нем участвовали жители 104 населенных пунктов в 53 регионах.

Как следует из результатов, 37% участников считают, что в последние месяцы их материальное положение ухудшилось, причем чаще всего о понижении достатка упоминали респонденты в возрасте от 31 года до 45 лет и 46–60 лет — по 43% в каждой из групп.

Что их материальное положение почти не изменилось, сказали более половины опрошенных — 55%. Больше всего таких в возрастной группе старше 60 лет (61%).

Еще 8% считают, что они стали жить лучше. Среди молодежи в возрасте до 30 лет улучшение в своем материальном положении заметили 15% респондентов.

Опрошенных также попросили оценить их достаток. Каждый пятый (22%) оказался им недоволен, среди людей 46–60 лет такую оценку своему материальному положению дали 28% респондентов.

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Свой достаток оценили как средний более половины респондентов (54%), чаще всего такой ответ давали люди в возрасте от 31 года до 45 лет (58%). Еще 22% участников опроса считают, что живут хорошо. Чаще других так отвечали респонденты 18–30 лет (37%).

В феврале, еще до резкого ужесточения санкций и максимального с 2015 года всплеска инфляции в марте, россияне рассказали, сколько накопили на черный день. Как следует из опроса «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2, большинство респондентов (58,5%) отложили до 100 тыс. руб., 38% — 100–300 тыс. «Подушка безопасности» в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. оказалась у 2%, более 1 млн — у 1,5%.

Большинство опрошенных (62%) сообщили, что в случае потери дохода смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% — три-шесть месяцев, 15% — 6–12 месяцев, а по 2% — от года до трех лет и больше трех лет.