Аналитики предрекли снижение налогов в Китае из-за торговой войны с США

Пекин готов принять целый ряд экономических мер, если Вашингтон в очередной раз поднимет пошлины на китайские товары до 25%, о чем ранее предупреждал американский лидер Дональд Трамп

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Китайские власти рассматривают возможность принять целый пакет мер по стимулированию национальной экономики на случай, если США в ближайшее время примут решение в очередной раз поднять пошлины на китайские товары до 25%. Об этом пишет газета South China Morning Post, которая поговорила с местными аналитиками.

Речь может идти о снижении налогов и сборов, принятии мер по стимулированию потребления, продаж автомобилей и бытовой техники, а также сокращении процентных ставок для роста кредитования.

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