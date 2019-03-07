Эксперты из США заподозрили Китай в завышении темпов роста экономики

Национальное бюро статистики Китая в последние несколько лет намеренно завышало показатели роста экономики страны и объема инвестиций. К такому выводу пришли эксперты вашингтонского аналитического центра

Фото: Bloomberg

Рост ВВП Китая в статистических отчетах в последние несколько лет завышался примерно на 2 процентных пункта (п.п.) ежегодно, в результате чего он де-факто оказался на 12% меньше официальных оценок. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков вашингтонского Института Брукингса. Результаты их исследования (.pdf) опубликованы на официальном сайте организации.

Авторы пишут, что у китайских органов власти есть стимул искажать официальную статистику ради вознаграждений за достижение целей по росту и инвестициям.

«Национальное бюро статистики Китая (НБС) корректирует данные, предоставляемые местными органами власти, для расчета ВВП на национальном уровне. Корректировки, сделанные НБС, составляют в среднем 5% от ВВП страны с середины 2000-х годов», — говорится в документе.

Исследование охватывает временной промежуток с 2008 по 2016 год, и в нем не приводится оценка роста ВВП Китая по итогам прошлого года. Авторы использовали данные о сборе налога на добавленную стоимость, чтобы скорректировать исторический ряд роста ВВП Китая. По данным аналитиков, официальная статистика по росту номинального ВВП завышалась на 1,7 п.п. из года в год, в результате чего к концу 2016 года он оказался примерно на 12% больше реального.