Reuters сообщил о сокращении мировой торговли кофе из-за скачка цен

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Компании, занимающиеся торговлей или обжаркой кофе, заявляют, что сократили закупки до минимального уровня, поскольку в отрасли наблюдается резкий скачок цен, сообщает Reuters.

Так, участники ежегодной конференции Национальной кофейной ассоциации США в Хьюстоне на этой неделе заявили, что были шокированы 70-процентным ростом цен на фьючерсы кофе сорта арабика на лондонской бирже ICE с ноября.

Генеральный директор производителя растворимого кофе ELCAFE C.A. в Эквадоре Ренан Чуэйри отметил, что повышение цен «съедает денежный поток клиентов, у них не хватает денег на покупку того, что им нужно». По его словам, компания в этом году не реализовала ожидаемый годовой объем продукции, как это происходит обычно, — сейчас распродано менее 30% товара.

Рост цен на кофе вызван сокращением производства в ключевых регионах, главным образом в Бразилии, что привело к снижению доступности продукции. Один из торговцев кофе рассказал, что сейчас многие закупают в Бразилии только необходимый объем кофе и стараются избегать накопления запасов. «Никто не хочет быть в опасности, никто не покупает с расчетом на будущую поставку», — сказал он.

На этом фоне кофейные склады вблизи портов в США, куда поступают зерна из Центральной и Южной Америки, в настоящее загружены вдвое меньше обычного, рассказал исполнительный директор одной из крупнейших компаний в области хранения. «Некоторые компании, занимающиеся хранением, возвращают бункеры владельцам, досрочно расторгая договоры аренды», — отметил он.

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