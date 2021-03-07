Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году

По его словам, небольшой рост зарплат наблюдался в 2020-м и продолжится в этом году при благополучном развитии ситуации с коронавирусом. Уровень безработицы может вернуться к допандемийному, считает эксперт

Владимир Мау (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау считает, что при благополучном развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции россиян ждет продолжение постепенного роста зарплат. Об этом он заявил в беседе с «Российской газетой».

«Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой. Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств», — сказал Мау.

Ректор академии отметил, что уровень безработицы в текущем году может вернуться к докризисным 4,7%. По его словам, в России в отличие от многих развитых стран нет проблемы безработицы среди молодежи. Из-за демографических особенностей российского общества представители молодого поколения востребованы на рынке труда, отметил Мау.

В 2020 году реальные заработные платы россиян, скорректированные на инфляцию, выросли на 2,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Среднемесячная зарплата сотрудников, по предварительным данным, составила 51 083 руб. и по сравнению с 2019-м выросла на 6%. В декабре 2020-го сотрудники получили в среднем 69 278 руб., что на 9,7% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.