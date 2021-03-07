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Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году

По его словам, небольшой рост зарплат наблюдался в 2020-м и продолжится в этом году при благополучном развитии ситуации с коронавирусом. Уровень безработицы может вернуться к допандемийному, считает эксперт
Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау считает, что при благополучном развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции россиян ждет продолжение постепенного роста зарплат. Об этом он заявил в беседе с «Российской газетой».

«Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой. Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств», — сказал Мау.

Ректор академии отметил, что уровень безработицы в текущем году может вернуться к докризисным 4,7%. По его словам, в России в отличие от многих развитых стран нет проблемы безработицы среди молодежи. Из-за демографических особенностей российского общества представители молодого поколения востребованы на рынке труда, отметил Мау.

В 2020 году реальные заработные платы россиян, скорректированные на инфляцию, выросли на 2,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Среднемесячная зарплата сотрудников, по предварительным данным, составила 51 083 руб. и по сравнению с 2019-м выросла на 6%. В декабре 2020-го сотрудники получили в среднем 69 278 руб., что на 9,7% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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Фото:Илья Щербаков / ТАСС

При этом в январе Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам прошлого года упали на 3,5%. По данным ведомства, с 2014 по 2017 год реальные доходы населения сокращались, в 2018-м показали околонулевой рост (на 0,1%), а по итогам 2019-го выросли на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013-го, последнего года устойчивого роста доходов.

На фоне спада реальных располагаемых доходов численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января—сентября 2020 года достигла 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения. Это больше, чем за аналогичный период предшествующего года (19,2 млн человек, или 13,1% населения).

В январе, по данным Росстата, уровень безработицы в России составлял 5,8%, снижаясь на 0,1% в месяц на протяжении нескольких месяцев подряд. Резкий рост безработицы произошел весной, когда на фоне начала пандемии этот показатель вырос с 4,7% в марте до 5,8% в апреле. В мае рост продолжился и уровень безработицы составил 6,1%, а пик был зафиксирован в августе, когда показатель достиг 6,4%.

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Автор
Анастасия Батманова
Владимир Мау зарплата
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