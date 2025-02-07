Путин назвал вызовом текущий уровень инфляции

Задачей на этот год Путин на встрече с премьером назвал «выход на траекторию сбалансированного роста» и снижение инфляции. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась до 9,92% против 9,95% неделей ранее

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Текущий уровень инфляции является вызовом для России, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», — сказал Путин.

По данным Росстата, индекс потребительских цен за период с 28 января по 3 февраля вырос на 0,16% против роста на 0,22% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась до 9,92% против 9,95% неделей ранее.

Премьер согласился с этим и напомнил, что инфляция за 2024 год составила 9,52% и «немножко подрастает». «Но принятые совокупные меры в денежно-кредитной политике уже начали замедлять кредитование экономики. Годовые темпы [инфляции] снижаются шестой месяц подряд», отметил Мишустин.

Снижение темпов кредитования «создает необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может приводить к торможению экономики», заметил он. Задачей правительства он назвал «в первую очередь совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике».

По его словам, очень важно остановить инфляцию и «четко обеспечить долгосрочный рост экономический на основе устойчивой макроэкономической ситуации». Хотя он не исключил, что столь значительного роста экономики в следующем году может не быть.

В ЦБ объяснили ускорение инфляции выше октябрьского прогноза (8–8,5%) «недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность». «Отражением незамедляющегося спроса стал также сильный рублевый спрос на импорт», — пояснил регулятор в январе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятору удалось «предотвратить вхождение в инфляционную спираль» с помощью повышения ставки, но «тормозной путь» займет весь 2025 год и частично 2026-й. Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2025-м составит 4,5–5%, а цели в 4% достигнет в следующем году. Там не исключали, что в начале этого года она ускорится и достигнет пика в апреле.