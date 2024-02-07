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Путин разрешил Сберу сделки с акциями нескольких нефтяных компаний

Путин разрешил Сберу проводить сделки с акциями нескольких нефтекомпаний
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанку разрешили проводить сделки с акциями компаний «СИБИНТЭК», «Сладковско-Заречное», «Унтыгейнефть» и «ЮрскНефть», говорится в указе президента России Владимира Путина.

«Разрешить совершение ПАО «Сбербанк России» сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования, и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы ООО «Нефтегазопромысловые технологии», «Предприятие интенсивных технологий «СИБИНТЭК», «Сладковско-Заречное», «Унтыгейнефть» и «ЮрскНефть», — говорится в документе.

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Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин Сбербанк
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