Путин разрешил Сберу сделки с акциями нескольких нефтяных компаний

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанку разрешили проводить сделки с акциями компаний «СИБИНТЭК», «Сладковско-Заречное», «Унтыгейнефть» и «ЮрскНефть», говорится в указе президента России Владимира Путина.

«Разрешить совершение ПАО «Сбербанк России» сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования, и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы ООО «Нефтегазопромысловые технологии», «Предприятие интенсивных технологий «СИБИНТЭК», «Сладковско-Заречное», «Унтыгейнефть» и «ЮрскНефть», — говорится в документе.

Материал дополняется