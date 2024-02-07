Путин разрешил Сберу сделки с акциями нескольких нефтяных компаний
Сбербанку разрешили проводить сделки с акциями компаний «СИБИНТЭК», «Сладковско-Заречное», «Унтыгейнефть» и «ЮрскНефть», говорится в указе президента России Владимира Путина.
«Разрешить совершение ПАО «Сбербанк России» сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования, и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы ООО «Нефтегазопромысловые технологии», «Предприятие интенсивных технологий «СИБИНТЭК», «Сладковско-Заречное», «Унтыгейнефть» и «ЮрскНефть», — говорится в документе.
Материал дополняется
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько