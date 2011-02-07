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Все по 10 коп.: инвесторам презентуют акции из госпакета ВТБ
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Все по 10 коп.: инвесторам презентуют акции из госпакета ВТБ
Экономика, 07 фев 2011, 14:37
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Все по 10 коп.: инвесторам презентуют акции из госпакета ВТБ
Долгожданная приватизация второго по величине госбанка России - ВТБ - наконец вступила сегодня в решающую начальную стадию. Пакет из 10% акций, который планировалось реализовать еще в прошлом году, сегодня начали предлагать российским и иностранным инвесторам в рамках road-show. Сбор предложений о покупке акций будут организовывать банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".

Реализации этого пакета ждали давно, и интерес инвесторов не заставил себя ждать. Среди крупных потенциальных покупателей засветились итальянская Generali и американский фонд TPG. Что же касается цены вопроса, то опрошенные РБК эксперты полагают, что государству удастся продать акции по рыночной стоимости или с небольшим дисконтом.

Подходи, не скупись

Организаторы решили предложить акции ВТБ в первую очередь для институциональных инвесторов. Это неудивительно, ведь еще при анонсе приватизации вице-премьер Игорь Шувалов обещал, что государство будет придирчиво и тщательно отбирать покупателей.

Информация о первых потенциальных инвесторах пришла из инвестмеморандума к размещению акций банка. Так, третий по размеру страховщик Европы - итальянская Assicurazioni Generali SpA - может купить акции на 300 млн долл., что соответствует почти 1% всего акционерного капитала ВТБ.

Другим серьезным покупателем может выступить американский фонд TPG Capital, планирующий прикупить акций ВТБ на 100 млн долл., передает Reuters со ссылкой на инвестмеморандум.

Всего во время текущего вторичного размещения акций (SPO) на бирже ВТБ может продать более 1 трлн своих акций. Рыночная стоимость 10-процентного пакета оценивается в 3,6 млрд долл., и эксперты полагают, что эти деньги банк вполне сможет выручить.

По рыночной стоимости

По оценкам экспертов, размещение 10-процентного пакета акций ВТБ может пройти по цене 9-10 коп. за акцию, практически все из них ожидают незначительного дисконта к рыночной цене. "На сегодняшний день ВТБ оценен максимально справедливо, и покупатели крупного пакета могут запросить дисконт к текущей цене", - считает начальник аналитического управления МДМ банка Михаил Зак. По его мнению, дисконт может составить около 5% - при сегодняшней стоимости акций на уровне 0,1016 руб. за акцию цена размещения может быть в диапазоне 0,090-0,095 руб.

Аналогичного мнения придерживается заместитель руководителя аналитического департамента ИК "Совлинк" Ольга Беленькая. "Скорее всего, акции разместятся ниже текущей рыночной цены. Впрочем, возможно, ключевым инвесторам удастся сгладить негативное впечатление от того, что акции размещаются не пулу стратегических инвесторов, а на открытом рынке", - сказала она. При этом О.Беленькая назвала вполне вероятным объем привлечения на уровне 3,5 млрд долл.

Так же считает и аналитик "Инвесткафе" Александра Лозовая. "Исходя из текущей рыночной ситуации, цена размещения может составить 9,5-10 коп. за акцию. Если удастся выше, будет очень большой плюс для банка, - отметила она. - Пока не было информации о том, что размещение будет проходить на открытом рынке, а не в пользу группы фондов, акции ВТБ стоили 10,7 коп. за ценную бумагу. Как только стало известно, что будет открытое размещение, бумаги резко подешевели - практически на 10% за 4 дня. Причем мартовские фьючерсы на акции ВТБ - 9,44 коп. за ценную бумагу".

Теги: Deutsche Bank , Банк ВТБ , TPG , Generali
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