Чипсы, кино, автомобили и нефть: 10 крупнейших сделок года в мире

В 2024-м мировой рынок слияний и поглощений чувствовал себя бодрее, чем годом ранее. В топ-10 вошли сделки с участием не стартапов, а компаний с богатой историей — автогигантов, голливудских студий и нефтедобытчиков

После антирекорда 2023 года, когда объем объявленных слияний и поглощений в мире составил $3 трлн — минимум за десять лет, рынок M&A начал восстанавливаться. По данным Dealogic, на 19 декабря 2024 года компании объявили о слияниях на $3,45 трлн и до конца года этот показатель может превысить $4 трлн. В США объем объявленных сделок составил $1,55 трлн (+10% год к году), в Европе и Азии — по $800 млрд (+22 и +11% год к году соответственно).

В начале декабря Bloomberg сообщил, что Mondelez International (бренды Alpen Gold, Cadbury, Milka, Oreo, Toblerone и др.) начала предварительные переговоры о поглощении производителя шоколада Hershey Co. Эта сделка могла бы стать крупнейшим поглощением года, но дальнейших новостей о переговорах не последовало. Возможно, это станет большим событием наступившего года, а возможно, переговоры снова закончатся ничем, как это уже было в 2016 году, когда Hershey отказала Mondelez, предложившей за нее $23 млрд.

Как и в прошлом году, на рынке M&A доминировали компании из США. И единственное исключение — готовящееся слияние японских автопроизводителей. О том, что Honda, Nissan, а также Mitsubishi собираются объединиться в автоконцерн, который будет уступать только Toyota и Volkswagen, было объявлено в последней декаде декабря. И хотя условия сделки будут согласованы только через полгода, мы включили ее в топ-10, потому что она изменит расстановку сил в мировом автопроме.

В 2024 году также продолжилась консолидация компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти в США, были крупные сделки в индустрии развлечений, финансовом и телекоммуникационном секторах. Оптимизма сектору M&A добавило снижение ставки Федеральной резервной системы США, но главным драйвером стало избрание Дональда Трампа президентом США, поскольку бизнес ожидает от него поддержку. В 2025 году «конъюнктура будет более предсказуемой, чем при нынешней администрации», — сказал Reuters Кришна Веерарагхаван, соруководитель отдела слияний и поглощений в Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

1. Honda объединяется с Nissan

Сумма сделки — не определена, общая капитализация готовящихся к слиянию компаний — больше $50 млрд

Сектор — автомобилестроение

Возможная сделка между японскими автоконцернами Honda и Nissan — главная интрига прошлого и, возможно, наступившего года. 23 декабря их гендиректора Тошихиро Мибе и Макото Учидо объявили на пресс-конференции о планах слияния, которое должно завершиться в 2026 году. К сделке должен присоединиться еще один японский автопроизводитель — Mitsubishi Motors.

Результатом такого объединения должна стать компания, уступающая всего двум автоконцернам в мире — Toyota и Volkswagen, пишет Reuters со ссылкой на аналитика Фелипе Муньоса. Сейчас Honda занимает седьмое, а Nissan — девятое место по продажам в рейтинге крупнейших автопроизводителей мира. В случае успеха сделки японские концерны потеснят с третьего места корейский Hyundai.

Во время пресс-конференции главы Honda и Nissan подчеркнули, что необходимость объединить усилия продиктована усиливающейся конкуренцией со стороны Китая, который еще в 2023 году стал мировым лидером по числу экспортируемых автомобилей, оттеснив Японию на второе место. По итогам первых трех кварталов 2024 года в списке крупнейших автоконцернов мира китайские занимали четыре строчки (BYD, Geely, Chery и Changan).

Cлиянием равных эту сделку назвать трудно: у Honda капитализация в 3,8 раза больше, чем у Nissan ($11 млрд), его прибыль падает из-за устаревшего модельного ряда. И хотя гендиректор Honda утверждает, что это не сделка по спасению Nissan, за которой стоят власти Японии, ему мало кто поверил.

В частности, бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон, арестованный в Японии в 2018 году и бежавший оттуда в Ливан, говорит, что с точки зрения бизнеса сделка не имеет смысла, поскольку у Honda и Nissan сильно дублируется модельный ряд. Но зато она «имеет политический смысл», уверен Гон. После отставки Гона в 2018 году капитализация Nissan сократилась в 3,7 раза.

2. Mars покупает производителя чипсов Pringles

Сумма сделки — $35,9 млрд

Сектор — продукты питания

Компания Mars (бренды Snickers, Twix, M&M's) 14 августа объявила о покупке производителя снеков и сухих завтраков Kellanova (Kellogg's, Pringles, NutriGrain). Сумма поглощения составит $35,9 млрд, включая $6 млрд долга Kellanova. За каждую акцию Kellanova будет выплачено $83,5, что предполагает 44-процентную премию к их средней стоимости за 30 торговых дней перед сделкой.

Компания Mars — непубличная. По версии Forbes, с $50 млрд годовой выручки она занимает четвертое место среди крупнейших американских частных компаний. Kellanova (ранее Kellogg Company или Kellogg’s) была основана в 1906 году и расположена в Чикаго. В 2023 году Kellanova была выделена из бизнеса Kellogg’s в самостоятельную компанию. Ее акции торгуются на NYSE, выручка в 2023 году превысила $13 млрд. Ожидается, что сделка между Mars и Kellanova будет закрыта в первой половине 2025 года.

Помимо чипсов Pringles, Kellanova выпускает крекеры, вафли и замороженные полуфабрикаты. Компания присутствует в 180 странах и насчитывает 23 тыс. сотрудников.

В США растет спрос на снеки. Главными драйверами роста этого сектора стала мода на здоровое питание, а также поколение миллениалов. По оценке Market.Us, рынок полезных перекусов (healthy snack) вырастет с $89,1 млрд в 2023 году до $142,6 млрд в 2032 году. Миллениалы создали новое отношение к снекам. «Родители говорили им не кусочничать, чтобы не перебить аппетит, и они превратили снеки в полноценный прием пищи», — сказала WSJ эксперт по трендам в еде и напитках Андреа Эрнандес.

3. Банк Capital One покупает платежную систему Discover Financial

Сумма сделки — $35 млрд

Сектор — финансовые услуги

На следующий день после президентских выборов в США, 6 ноября, акции банка Capital One подорожали на 14%, акции Discover, владеющей одноименной платежной системой, — на 18%. Так рынок отреагировал на победу на выборах Дональда Трампа. «У слияния Discover и Capital One должно стать больше шансов на одобрение регуляторов с республиканцем в Белом доме», — сказал WSJ аналитик Jefferies Аникет Шах.

О сделке компании объявили 19 февраля 2024 года. По ее условиям, Capital One обменяет 1,0192 собственной акции за каждую акцию Discover. Эта цена предполагает премию в размере 26,6% к стоимости бумаг Discover на закрытии торгов накануне объявления о поглощении.

Capital One — девятый по размеру активов банк США с большим карточным бизнесом, в основном он эмитирует карточки Visa и Mastercard. Discover Financial принадлежит собственная платежная система — ее карточки принимают 70 млн продавцов в 200 странах. Хотя Discover значительно уступает Visa, Mastercard, а также American Express, поглощение этой компании позволило бы Capital One занять первое место в сегменте кредитных карт, потеснив нынешнего лидера — JPMorgan.

Готовящееся слияние даже удостоилось комментария гендиректора JPMorgan Джейми Даймона. «По кредитным картам они будут больше, у них больший масштаб; они очень хороши в этом бизнесе. Пусть начнут конкурировать, пусть попробуют, и если мы решим, что это несправедливо, то мы пожалуемся на них», — сказал Даймон CNBC.

Но даже без жалоб со стороны конкурентов сделка между Capital One и Discover привлекла внимание законодателей. Конгрессмены-демократы написали письмо в Федеральную резервную систему (ФРС), чтобы заблокировать сделку ради защиты потребителей и финансовой стабильности в стране. Однако с избранием президентом Дональда Трампа ее жизнеспособность, похоже, увеличилась.

4. Производитель ПО Synopsys покупает другого разработчика

Сумма сделки — $35 млрд

Сектор — разработка инженерного ПО

Производитель программного обеспечения для проектирования микросхем Synopsys 16 января 2024 года объявил о поглощении компании Ansys, которая занимается созданием ПО для дизайна и проектирования. Обе компании — американские, их акции торгуются на бирже NASDAQ. Сделка будет оплачена акциями и денежными средствами: каждая акция Ansys будет обменяна на $197 и 0,345 акции Synopsys.

«Это логичный шаг после нашего успешного семилетнего партнерства с Ansys», — прокомментировал сделку гендиректор Synopsys Сассин Гази. Компании планируют закрыть ее в первом полугодии 2025 года, но условия поглощения будут действовать еще полгода — на случай, если у регуляторов появятся вопросы.

Результатом сделки станет появление крупного игрока в секторе, который и так уже достаточно сильно консолидирован, отмечают аналитики банка Wells Fargo. И вследствие этого она может привлечь внимание регуляторов.

У регуляторов — сначала в Китае, затем в ЕС — действительно возникли вопросы к слиянию. По данным на середину сентября, Synopsys и Ansys были в процессе продажи части бизнеса, чтобы сохранить сделку.

5. Skydance Media покупает Paramount Global

Сумма сделки — $28 млрд

Сектор — индустрия развлечений

Американский медиахолдинг Skydance Media 7 июля объявил о поглощении компании National Amusements, которой принадлежит 77% голосующих акций Paramount Global. Общая сумма сделки с учетом долга составит $28 млрд.

Хотя часть акций Paramount Global торгуется на бирже NASDAQ, ее материнская компания — частная. National Amusements принадлежит семье Редстоун, и, по условиям сделки, председатель совета директоров National Amusements Шари Редстоун получит от Skydance $2,4 млрд денежными средствами. Затем Skydance заплатит еще $4,5 млрд в виде акций и денежных средств за акции Paramount Global и вложит $1,5 млрд для укрепления баланса Paramount, а также урегулирует ее долги.

Компания Skydance Media, покупатель, была создана в 2006 году Дэвидом Эллисоном, сыном мультимиллиардера и сооснователя Oracle Corporation Ларри Эллисона. Skydance Media — активно развивающаяся компания. Она снимает фильмы, в том числе в партнерстве с более именитыми студиями, и привлекает капитал в инвестиционных раундах. Например, в октябре 2022 года она получила $400 млн от инвестиционной компании KKR и в сделке была оценена более чем в $4 млрд. В 2009 году Skydance подписала партнерское соглашение с Paramount Global о совместном финансировании проектов, производстве фильмов и их дистрибуции.

В 2011–2018 годах Skydance сняла четвертую–шестую части франшизы «Миссия невыполнима» («Протокол Фантом», «Племя изгоев» и «Последствия»). Дистрибуцией этих фильмов занималась Paramount, которая сама же и сняла первые три фильма.

Paramount — легендарное имя и одна из старейших киностудий Голливуда, на счету которой такие блокбастеры, как, например, «Титаник», «Индиана Джонс» «Форрест Гамп» и «Крестный отец». Но в результате многократных слияний ее бизнес уже давно не ограничивается производством фильмов. Холдинг, который сейчас известен как Paramount Global, был образован в 2019 году в результате слияния CBS Corporation и Viacom. Он назывался ViacomCBS вплоть до 2022 года, когда решил вернуть себе старое имя, потерявшееся десятилетия назад в результате многочисленных сделок.

Помимо наследия студии Paramount Pictures, активы холдинга включают в себя телеканалы под брендом CBS, Comedy Central, MTV и Nickelodeon, а также стриминговые сервисы. У Paramount Global $14 млрд долга, в последние годы бизнес идет не лучшим образом, поскольку кабельное телевидение сдает позиции, а в секторе стримингового телевидения высокая конкуренция. В первом квартале 2024 года чистый убыток Paramount Global составил $554 млн.

Покупателя на бизнес Paramount начала искать сама Шари Редстоун еще в прошлом году, пишет WSJ. Ей не понравилось, что менеджмент компании сократил дивиденды, которые получала семья. Переговоры шли и с другими участниками, например с фондом прямых инвестиций Apollo Global Management и Sony Pictures, но успехом не увенчались. Идея сделки со Skydance Редстоун нравилась — она даже уволила гендиректора Paramount Global Боба Бейкиша, который противился ей. Но когда со Skydance удалось договориться, Редстоун вдруг пошла на попятную, и лишь со второго раза стороны пришли к соглашению.

После поглощения новая компания будет называться New Paramount, должность председателя совета директоров займет Дэвид Эллисон.

6. Слияние добытчиков сланцевой нефти в Техасе

Сумма сделки — $26 млрд

Сектор — добыча нефти

Эта сделка, о которой было объявлено 12 февраля, уже закрыта. Ее результатом стало появление нефтедобывающей компании, чья капитализация 26 декабря 2024 года составляла $46 млрд. Diamondback Energy предложила за Endeavor Energy Resources $8 млрд денежных средств и 117,3 млн своих акций. Обе компании расположены в Техасе и добывают сланцевую нефть в Пермском бассейне США.

Акции Diamondback торгуются на бирже NASDAQ, Endeavor Energy была частной компанией. Ее основал в 1979 году бизнесмен Отри Стивенс, еще при жизни ставший легендой. В 1999 году он пережил дефолт и еще дважды был на грани дефолта — и каждый раз закрывал буровые установки, распродавал активы, искал новых кредиторов и начинал все заново. Стивенс оставался у руля компании и не соглашался на предложения о ее продаже вплоть до 2024 года, когда ему был поставлен онкологический диагноз. Он умер 16 августа 2024 года, а 10 сентября сделка Endeavor Energy с Diamondback была закрыта.

Это слияние — пример продолжения консолидации нефтедобывающих компаний американского Пермского бассейна, где остается все меньше частных компаний. В 2023 году ExxonMobil объявила о поглощении Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд, а Chevron купила сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд.

Объединение Diamondback и Endeavor Energy превратит их в третьего по величине производителя нефти и газа в Пермском бассейне Западного Техаса и Нью-Мексико. Он будет уступать лишь Exxon Mobil и Chevron.

7. ConocoPhillips купила нефтедобытчика Marathon Oil

Сумма сделки — $22,5 млрд

Сектор — добыча нефти и газа

Слияние ConocoPhillips и хьюстонской Marathon Oil — еще один пример консолидации нефтяных компаний США. О поглощении было объявлено в мае, в ноябре сделка была закрыта. ConocoPhillips заплатила за Marathon Oil $17,1 млрд (из расчета 0,255 своей акции за каждую бумагу Marathon) и взяла на себя $5,4 млрд долга хьюстонской компании.

Компания, которая сейчас известна как Marathon Oil, была основана в 1887 году и первоначально называлась Ohio Oil Company. В 1899 году ее купила Standard Oil Джона Рокфеллера, но в 1911 году по решению Верховного суда США Standard Oil, которую называли монополистом на нефтяном рынке, была принудительно разделена на несколько десятков компаний, и Ohio Oil снова стала независимой. Аналогичная судьба была и у компании Continental Oil and Transportation, которая известна теперь как ConocoPhillips: в 1884 году ее поглотила Standard Oil, а в 1911-м Верховный суд США вернул ей независимый статус.

Своим современным названием Marathon Oil обязана сети заправок, которые она получила после одного из поглощений в 1920-е годы. Сейчас она занимается добычей нефти и газа на сланцевых формациях в США — в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте и Оклахоме, а также владеет газовым бизнесом в Экваториальной Гвинее.

8. Фонд Silver Lake купил экс-владельца конкурса «Мисс Вселенная»

Сумма сделки — $21,49 млрд

Сектор — индустрия развлечений

Фонд прямых инвестиций Silver Lake купил голливудское агентство талантов Endeavor Group. Эта компания была создана в 2009 году в результате слияния William Morris Agency и Endeavor Talent Agency, но ее бизнес уже давно не ограничивается поиском талантов для Голливуда: сейчас это крупный холдинг, занимающийся в том числе организацией зрелищных мероприятий и владеющий правами на трансляцию спортивных событий.

Некогда клиентом William Morris был избранный президент США Дональд Трамп, который в 2015 году продал агентству самый известный международный конкурс красоты — «Мисс Вселенная». Впрочем, из-за нерентабельности Endeavor была вынуждена конкурс продать: в октябре 2022 года его купила таиландская компания JKN Global Media.

Большим сюрпризом сделка между Silver Lake и Endeavor для рынка не стала. Endeavor начала искать покупателя на свой бизнес в октябре 2023 года, и буквально на следующий день ее мажоритарный инвестор — фонд прямых инвестиций Silver Lake — сообщил, что изучает вопрос выкупа акций Endeavor и хочет довести свой пакет до 100%. У Endeavor были финансовые проблемы, связанные, в частности, с забастовками сценаристов и других работников Голливуда, которые в 2023 году продолжались месяцами.

О сделке Silver Lake и Endeavor объявили 2 апреля 2024 года. По ее условиям, Silver Lake, владевший на тот момент 71% голосующих акций Endeavor, выкупит все оставшиеся по цене $27,5 за бумагу. Эта цена предполагала премию 55% к цене закрытия на 25 октября 2023 года, последнего полного торгового дня перед объявлением Endeavor о том, что она ищет инвестора.

Сделка между Silver Lake и Endeavor не затронет компанию TKO, чьим мажоритарным акционером является Endeavor и которой принадлежат права на UFC, проводящую бои по смешанным единоборствам, и на крупнейший в мире рестлинг-промоушен World Wrestling Entertainment. TKO сохранит самостоятельность и продолжит торговаться на NYSE.

По стоимости капитала Silver Lake оценил поглощение в $13 млрд, а по консолидированной стоимости бизнеса Endeavor (включая TKO) — в $25 млрд. По данным Silver Lake, это крупнейшая сделка с участием фондов прямых инвестиций за последние десять лет и крупнейшая подобная сделка за всю историю сектора индустрии развлечений.

9. Сделка на рынке телекоммуникаций в США: Verizon купит Frontier

Сумма сделки — $20 млрд

Сектор — телекоммуникации

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США Verizon Communications 5 сентября объявила о покупке американского провайдера широкополосного интернета. Акционеры Frontier получат от покупателя по $38,5 за каждую принадлежащую им ценную бумагу, что предполагает 37-процентную премию к закрытию рынка накануне дня, когда стало известно о готовящемся поглощении. Frontier оценивается в сделке с учетом долгов в $20 млрд.

Поскольку в США уже давно перенасыщен как рынок мобильной связи, так и рынок домашнего интернета, для операторов единственный путь увеличения базы пользователей, а вместе с ней выручки и EBITDA — это поглощение конкурентов. По оценке аналитика Bloomberg Intelligence Джона Батлера, сделка позволит Verizon опередить конкурента AT&T по числу абонентов оптоволоконной связи, увеличив свою базу до 9,1 млн против 8,8 млн у AT&T.

У Frontier 2,2 млн абонентов оптоволоконной сети в 25 штатах, у Verizon — почти 7,4 млн абонентов в девяти штатах и Вашингтоне. В 2020 году Frontier проходила процедуру банкротства, не справившись с накопившимися долгами. За последние четыре года она вложила $4,1 млрд в модернизацию сети и замену устаревших медных линий. Сегодня Frontier получает более половины выручки от оптоволоконных продуктов.

Сделку между Verizon и Frontier планируется закрыть в начале 2026 года.

10. Сеть товаров для дома Home Depot купила продавца стройматериалов

Сумма сделки — $18,25 млрд

Сектор — товары для дома

Крупнейшая сеть в США товаров для дома The Home Depot купила дистрибьютора строительных материалов SRS Distribution. Сделка, о которой стороны объявили 28 марта, была закрыта уже в июне. Она стала крупнейшей в истории Home Depot.

До поглощения SRS Distribution была частной компанией, которой владели фонды прямых инвестиций. Она продает комплектующие для строительства кровли и другие товары.

В сделке SRS Distribution оценена в $18,25 млрд, включая $5,8 млрд долга. У нее есть 760 точек продаж и 4 тыс. грузовиков, которые доставляют клиентам стройматериалы. В последние годы SRS Distribution активно покупала локальных и региональных конкурентов. В 2023 году ее выручка составила $10 млрд.

У Home Depot, располагающей 2,3 тыс. магазинами, в постпандемийные годы бизнес сжимается. В 2023 году ее продажи упали на 3%, до $152,7 млрд.