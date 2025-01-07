Как занятость в неформальном секторе достигла рекорда с 2016 года
Число работников неформального сектора достигло 15,837 млн человек в третьем квартале 2024 года. Это следует из данных Росстата, изученных РБК. Доля таких работников от всех остальных составляла 21,3%.
Только в третьем квартале 2016 года показатели были выше — тогда они достигали 16,3 млн человек, а доля достигала 22,3%.
С 2021 по 2022 год доля занятых в неформальном секторе снижалась и падала до 12,7 млн человек. Но с начала 2023 года снова перешла в рост.
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