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Как занятость в неформальном секторе достигла рекорда с 2016 года

Неформальная занятость почти достигла рекордного уровня с 2016 году
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Число работников неформального сектора достигло 15,837 млн человек в третьем квартале 2024 года. Это следует из данных Росстата, изученных РБК. Доля таких работников от всех остальных составляла 21,3%.

Только в третьем квартале 2016 года показатели были выше — тогда они достигали 16,3 млн человек, а доля достигала 22,3%.

С 2021 по 2022 год доля занятых в неформальном секторе снижалась и падала до 12,7 млн человек. Но с начала 2023 года снова перешла в рост.

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