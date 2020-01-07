PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

По мнению экспертов, в 2020 году мировая экономика будет расти медленнее средних показателей XXI века — на 3,4%. Впрочем, в PwC ожидают появления в мире нескольких миллионов новых рабочих мест, в первую очередь в России

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В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста. Об этом говорится в прогнозе консалтингового агентства PwC, с которым ознакомился РБК.

По мнению экспертов, в нынешнем году мировая экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности. При этом в XXI веке среднегодовая величина этого показателя составляла 3,8%. На фоне замедления роста и сохраняющейся напряженности в мировой торговле появятся «сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира», отметили в PwC. «Источником оптимизма» для мировой торговли эксперты называют сферу услуг: ожидается, что в нынешнем году показатель экспорта услуг в мире достигнет $7 трлн с сохранением лидерства США и Великобритании.

«Мы должны четко понимать, что происходит глобальное замедление роста экономики («слоубализация»), которое характеризуется продолжением интеграции и экономического развития, но более медленными темпами, ниже средних», — пояснил старший экономист PwC Баррет Купелян.

В PwC также прогнозируют повсеместный рост числа рабочих мест с «неравномерностью распределения». Ожидается, что страны «Большой семерки» увеличат число рабочих мест на 2 млн, а, согласно прогнозу Международной организации труда (структура ООН), в семи крупнейших странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Россию, появится еще 8 млн вакансий.