Греф назвал идею windfall taх для банков непрофессиональной

Глава «Сбера» Герман Греф выступил против какого-либо изъятия доходов банковского сектора, который закончит этот год с рекордной прибылью. Банковская сфера значительно пострадала и взимать с нее новые налоги абсурдно, считает он

Герман Греф на «Дне инвестора» в Сбер-Сити на Кутузовском проспекте в Москве (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Идея о введении новых windfall tax для банков абсурдна, это сфера одна из наиболее пострадавших в экономике, заявил на брифинге в ходе дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф.

«Банковский сектор — самый пострадавший из всех секторов экономики. Вы посмотрите на уровень достаточности капитала банков. Мы вышли из этой ситуации благодаря целому ряду вещей, в том числе нашей хорошей форме технологической подготовки. Посмотрите на ситуацию с другим банками. Центральный банк дал послабления на десять лет не просто так, Центральный банк хорошо видит ситуацию в банках. Он бы не давал такие послабления, если бы не видел ситуацию с капиталом. <...> Я всегда за то, чтобы вести какие-то разговоры с профессионалами, непрофессионалов я обычно не слушаю», — сказал Греф.

Ранее источники РБК сообщили, что Минэкономразвития планирует разработать механизм хеджирования процентных рисков для бизнеса в условиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Такой механизм предлагает компенсацию компаниям разницы между фактическим значением ключевой ставки (сейчас — 15%) и неким базовым уровнем, определенным государством. Источником финансирования инициативы могло бы стать изъятие прибыли у банков, так как она прогнозируется на рекордном уровне 2,9–3 трлн руб., сказали собеседники РБК.

В августе этого года президент Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в размере 10% на сверхприбыль крупных компаний, или windfall tax. Название пришло из Великобритании: там в 1997 году ввели подобный налог на «доходы, принесенные ветром», в отношении владельцев компаний, приватизированных в 1980-е годы. «Сбер» оказался в числе компаний, которые заплатят налог на сверхприбыль. В пресс-службе сообщали, что банк направит в бюджет до 3 млрд руб.

Ранее на фоне повышения ключевой ставки о субсидировании процентов по плавающим кредитам просили госкомпании — в частности, РЖД, АвтоВАЗ, «Аэрофлот», «Роскосмос». Они поясняли, что из-за роста ключевой ставки на обслуживание кредитов им придется изымать средства из инвестиционных программ либо повышать тарифы.