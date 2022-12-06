Власти освободят от налога доходы подсанкционных компаний с продажи акций

Минфин предложил освободить подсанкционные компании от налога на прибыль с доходов от продажи акций в 2022 году. Так бизнес сможет сэкономить на налогах, когда реализация пакетов была вынужденной из-за санкций, объясняют эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят компаниям, находящимся под санкциями, не учитывать в налоговой базе в 2022 году доходы от продажи акций (долей) в уставном капитале других организаций. РБК ознакомился с законопроектом. Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 5 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

Как объясняют опрошенные РБК эксперты, такая норма может быть призвана снизить налоговую нагрузку на подсанкционные компании, которые вынуждены продавать акции дочерних предприятий, чтобы защитить их от действия санкционного «правила 50%». По нему под ограничения автоматически попадает компания, если более половины в ней принадлежит физическому или юридическому лицу, включенному в санкционные списки.

Что предлагает Минфин

Предлагаемая Минфином поправка о нулевой ставке по налогу на прибыль для доходов от продажи акций или долей российских компаний распространяется на сделки, заключенные в течение 2022 года.

Льгота относится к налогоплательщикам, против которых на момент заключения сделки введены санкции, причем они тоже должны быть введены в 2022 году.

Под санкциями для целей данного законопроекта понимаются «запретительные, ограничительные или иные аналогичные» меры, включая ограничения на проведение расчетов и/или осуществление финансовых операций, связанных с заемным финансированием или со сделками купли-продажи ценных бумаг и долей участия в других организациях, следует из законопроекта. Это означает, что на льготу смогут претендовать компании, попавшие не только под блокировку активов в США или Евросоюзе, но и под более мягкие секторальные санкции в 2022 году.

Еще одно условие для освобождения дохода от налога на прибыль: продаваемые акции (доли) компании должны непрерывно принадлежать налогоплательщику более одного года.

Мера прежде всего призвана облегчить налоговую нагрузку на компании, которые вынуждены продавать доли в своих дочерних организациях, чтобы те не попали под санкции, в том числе по «правилу 50%», и продолжили полноценно работать, полагает партнер департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte) Олег Трошин. «Так [бывшие] дочерние компании смогут привлекать без ограничений заемное финансирование, осуществлять те или иные финансовые сделки или операции», — указывает он.

Некоторые попавшие под санкции компании сразу же начали реструктуризацию своих активов, чтобы дочерние компании также не подпали под санкции. Еще в конце февраля ВТБ передал две акции ПАО «Почта Банк» новому председателю правления Александру Пахомову, снизив таким образом свою долю менее чем до 50%, приводит пример руководитель практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова.

Компании необязательно должны продавать более 50% акций: например, как писал РБК, свои миноритарные пакеты в Санкт-Петербургской бирже реализовали банки ВТБ и Совкомбанк, которые в 2022 году попали в блокирующий санкционный список США SDN. Впрочем, по словам одного из источников РБК, сделка Совкомбанка состоялась до введения против него санкций.

«Оценить, сколько средств поможет сэкономить подсанкционным компаниям эта мера, сложно, ведь информация об их деятельности, потерях, выручке, количестве и стоимости сделок по продаже долей и акций дочерних компаний скрыта», — отмечает Круглова. В конце ноября правительство продлило разрешение для российских компаний полностью или частично не раскрывать корпоративную отчетность до июля 2023 года для защиты от санкций. Первоначально норма действовала до конца 2022 года.

«Минфин России по поручению правительства РФ подготовил проект поправок, которыми предлагается в 2022 году установить для организаций в условиях санкционного давления нулевую ставку налога на прибыль при их реструктуризации. Это позволит ограничить расширение санкционного воздействия на такие компании, а также обеспечит стабилизацию финансового состояния организаций, ранее не планировавших продажу активов», — подтвердили РБК в пресс-службе Минфина. Там также отметили, что аналогичная мера ранее была принята и для граждан: в 2022 году освобождены от НДФЛ доходы по вынужденным сделкам, заключенным для вывода компаний из-под санкций, наложенных на владельцев этих компаний.

Другие примеры сделок В 2022 году наберется немало сделок по продаже подсанкционными компаниями долей в капиталах других компаний. Например, в мае «Сбер» (попал под блокирующие санкции США) продал сразу несколько сервисов, включая Okko, «Звук», «Эвотор» и др. ВЭБ.РФ в сентябре продал футбольный клуб ЦСКА компании «Баланс Эссет Менеджмент» (хотя в данном случае ЦСКА также находится в санкционном списке SDN).

Не всегда меры по отчуждению акций и долей могут реально помочь дочерним компаниям избежать проблем, связанных с санкциями, предупреждает Круглова. «Сам факт того, что исторически компании были связаны с подсанкционными организациями, даже если в текущий момент юридической взаимозависимости между ними нет, уже может стать препятствием для осуществления нормальной внешнеэкономической деятельности», — предупреждает она.

В целом господдержка позволяет нивелировать для многих компаний в России эффекты санкций, пишет адъюнкт-профессор бизнес-школы Лозаннского университета Джамиля Нигматулина. Проанализировав 600 тыс. российских фирм в 2012–2020 годах, она утверждает, что производство и выручка подсанкционных компаний выросли по сравнению с неподсанкционными. Однако это необязательно благоприятно в чистом виде для экономики. «Поскольку субсидии, госконтракты и займы увеличились больше для подсанкционных фирм, эти ресурсы сместились от других фирм и граждан. Другими словами, правительство помогло объектам санкций за счет всех остальных», — пишет она.