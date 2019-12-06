Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов

Для этого будут созданы закрытые паевые инвестфонды. Планируется, что их работа будет организована уже во второй половине 2020 года

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждением вопроса. Эту информацию РБК подтвердил федеральный чиновник.

Минэкономразвития хочет создать условия для перетока сбережений, накопленных крупным бизнесом, в инвестиции, объясняет федеральный чиновник. До сих пор в России по сути не сложился рынок таких коллективных инвестиций в крупные проекты, нет работающего аналога западных инвестиций private equity. Для стимулирования бизнеса инвестировать нужно предложить ему достаточную защиту вложений, условия не хуже, чем на Западе (трасты, инвестиционные фонды) и профессиональную команду управляющих, какая в принципе есть у РФПИ, объясняет он.

Речь идет о создании двух ЗПИФ. Авторы идеи считают, что подобный механизм позволит увеличить объем коллективных инвестиций от российских партнеров в проекты из различных отраслей. Кроме того, это поспособствует повышению мобильности капитала с учетом наличия значимой необходимости в нем на финансовом рынке.

Первый закрытый паевый инвестфонд будет выступать соинвестором на автоматической основе во все проекты РФПИ. Объем инвестиций каждого из участников должен составить не менее 3 млрд руб.