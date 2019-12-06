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Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов
Для этого будут созданы закрытые паевые инвестфонды. Планируется, что их работа будет организована уже во второй половине 2020 года

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждением вопроса. Эту информацию РБК подтвердил федеральный чиновник.

Минэкономразвития хочет создать условия для перетока сбережений, накопленных крупным бизнесом, в инвестиции, объясняет федеральный чиновник. До сих пор в России по сути не сложился рынок таких коллективных инвестиций в крупные проекты, нет работающего аналога западных инвестиций private equity. Для стимулирования бизнеса инвестировать нужно предложить ему достаточную защиту вложений, условия не хуже, чем на Западе (трасты, инвестиционные фонды) и профессиональную команду управляющих, какая в принципе есть у РФПИ, объясняет он.

Речь идет о создании двух ЗПИФ. Авторы идеи считают, что подобный механизм позволит увеличить объем коллективных инвестиций от российских партнеров в проекты из различных отраслей. Кроме того, это поспособствует повышению мобильности капитала с учетом наличия значимой необходимости в нем на финансовом рынке.

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Первый закрытый паевый инвестфонд будет выступать соинвестором на автоматической основе во все проекты РФПИ. Объем инвестиций каждого из участников должен составить не менее 3 млрд руб.

Второй ЗПИФ будет принимать решение о вложении в инвестиционные проекты в индивидуальном порядке. Решение по каждому проекту будет приниматься участниками инвестфонда и органами управление отдельно. При этом объем инвестиций каждого участника должен быть в два раза больше — не менее 6 млрд руб.

Предполагается, что документы для создания обоих ЗПИФов подготовят к концу декабря, а сами фонды будут созданы к середине весны будущего года, сообщил один из источников агентства. Он уточнил, что первый ЗПИФ должен начать работу не позднее сентября следующего года, а второй — не позднее 1 декабря 2020-го. Участниками паевых фондов могут быть как юридические, так и физические лица, включая владельцев крупнейших сырьевых российских компаний.

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«Минэкономразвития России с участием РФПИ прорабатывает План мероприятий по эффективному использованию инструментов коллективного инвестирования как механизма перетока ресурсов из сырьевых секторов экономики в несырьевые. Инструмент разрабатывается в рамках плана мер по ускорению экономического роста. Он должен направить имеющиеся в стране сбережения на инвестиции в различные отрасли, что позволит достичь цель по росту инвестиции до 25% ВВП к 2024 году. Конечный результат — диверсификация российской экономки при активном вовлечении частных российских денег», — передал РБК представитель Минэкономразвития.

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ЗПИФ рассматривается многими бизнесменами как условный аналог иностранных фондов и трастов, говорил ранее РБК партнер Bryan Cave Leighton Paisner Антон Панченков. Поэтому многие предприниматели структурируют деофшоризацию через перевод активов в ЗПИФ.

Структура владения ЗПИФа раскрывается редко, информация о владельцах паев, как правило, недоступна для третьих лиц и не размещается в ЕГРЮЛ.

Кроме того, налогообложение ЗПИФ осуществляется по специальному режиму. Например, доходы, поступающие в состав фонда, не облагаются налогом на прибыль (налоги платят только пайщики с получаемого дохода, по аналогии с доходом от ценных бумаг). Наконец, ЗПИФ обеспечивает хорошую защиту инвесторам: пайщик не может потребовать досрочного погашения своих паев, а после истечения срока действия ЗПИФа его активы продаются и пайщики получают деньги от их реализации.

Авторы: Иван Ткачёв, Михаил Юшков
Теги: нацпроекты, финансирование
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