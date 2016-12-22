ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС. По его словам, приказ ФАС о биржевой торговле носит рекомендательный характер. «Он просто предлагает, рекомендует, но не обязывает», — сказал Артемьев.
Он также отметил, что сама «Роснефть» указала на несколько серьезных недостатков организации биржевой торговли. «Если компания выходит и говорит: правила биржевых торгов безнадежно устарели, жулики реально наживаются на наших собственных ресурсах, а мы вынуждены поддерживать цены, — то почему мы не должны их слышать?» — спросил глава ФАС.
Ранее заместитель Артемьева Анатолий Голомолзин заявлял РБК, что в ФАС изучали ситуацию с неучастием «Роснефти» в биржевых торгах топливом. При этом он указал, что на эту компанию приходится 36,4% торговли нефтепродуктами и с таким крупным участником надо считаться.
Чиновник также указал, что «Роснефть» направила в его ведомство письмо, в котором сообщала о претензиях к отдельным участникам рынка, под которыми имелись в виду трейдеры.«Роснефть» приостановила поставки топлива на биржу 15 ноября. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, поясняя это решение, отметил, что «Роснефть» не обязана продавать свое топливо перекупщикам. Продажи возобновились только в понедельник, 19 ноября, однако «Роснефть» заключала лишь небольшие адресные сделки (внебиржевые сделки, которые заключаются на бирже и по правилам биржи).