ФАС пообещала оценить отказ «Роснефти» продавать бензин на бирже

Антимонопольщики пока не могут дать оценку действиям нефтяной компании, поскольку на это требуется время. Ведомство получило от «Роснефти» письмо, в котором компания объяснила решение уйти с биржи своими претензиями к трейдерам

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучает ситуацию с неучастием «Роснефти» в открытых биржевых торгах топливом и пока не приняла решение, как реагировать на такие действия. Об этом в кулуарах конференции Евразийского банка развития заявил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин, передает корреспондент РБК.

​По словам Голомолзина, на «Роснефть» приходится 36,4% торговли нефтепродуктами на бирже и с таким крупным участником надо считаться. Чиновник отметил, что в начале и середине ноября в торгах активно участвовали все компании, включая таких игроков, как «Роснефть» и «Газпром».

«С учетом изменения экономической конъюнктуры цены на внутреннем рынке снижались, и к середине ноября мы пришли в состояние сбалансированности внутреннего и внешнего рынка и по всем сегментам внутреннего рынка. Затем «Роснефть» прекратила торговлю «в стакане» (на свободных торгах. — РБК), и ее в значительной степени заместили другие участники рынка», — сказал замглавы антимонопольной службы.

Отвечая на вопрос, нарушает ли компания условия соглашения с правительством, где прописано обязательство равномерной торговли на рынке по дням, он сказал: «Для того чтобы окончательно принять решение, требуется определенное время».

По словам Голомолзина, у ФАС существуют такие инструменты антимонопольного регулирования, как вынесение предупреждения и оборотные штрафы. Он рассказал, что «Роснефть» направила в ведомство письмо, в котором сообщила, что считает важной биржевую торговлю, однако отметила, что у нее есть претензии к отдельным участникам рынка и речь идет о трейдерах.

В настоящее время нефтяная компания торгует в режиме адресных сделок по ценам, которые менее выгодны контрагентам по сравнению с рыночными, добавил Голомолзин. Такой тип сделок является разрешенным, однако не учитывается в нормативах биржевых продаж и при расчетах обязательных минимальных продаж на бирже для вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Он выразил надежду, что возвращение «Роснефти» на открытые биржевые торги нефтепродуктами произойдет в ближайшее время. Вопрос, когда «Роснефть» вернется на свободные торги, Голомолзин переадресовал к самой компании. Говоря о сложившейся ситуации, замглавы ФАС указал, что биржевые продажи нефтепродуктов сейчас чуть меньше по ежедневным объемам, но остаются выше нормативов.

«Конечно, дополнительные объемы могли бы существенно улучшить ситуацию на внутреннем рынке, особенно учитывая, что сейчас он премиален и потенциал для снижения цен имеется», — заключил Голомолзин.

«Роснефть» приостановила поставки топлива на биржу 15 ноября. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, поясняя это решение, отметил, что «Роснефть» не обязана продавать свое топливо перекупщикам. Продажи возобновились только в понедельник, 19 ноября.