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Как выросло в России число экономических споров в судах. Инфографика

Число не закрытых экономических споров в судах в России выросло до 0,5 млн

Количество продолжающихся экономических споров в арбитражных судах в России превысило 0,5 млн и достигло 538 тыс., следует из исследования сервиса «Контур.Фокус» (есть у РБК). При этом львиная доля разбирательств приходится на юридические лица (416 тыс.), на ИП — 121 тыс.

Год назад таких длящихся экономических дел было меньше — 465,8 тыс., в 2021 году — 454,1 тыс., а в 2020-м — 303,3 тыс.

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Инна Деготькова Инна Деготькова, Светлана Прохорова
Арбитражный суд экономические дела Арбитраж
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