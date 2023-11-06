Число не закрытых экономических споров в судах в России выросло до 0,5 млн

Как выросло в России число экономических споров в судах. Инфографика

Количество продолжающихся экономических споров в арбитражных судах в России превысило 0,5 млн и достигло 538 тыс., следует из исследования сервиса «Контур.Фокус» (есть у РБК). При этом львиная доля разбирательств приходится на юридические лица (416 тыс.), на ИП — 121 тыс.

Год назад таких длящихся экономических дел было меньше — 465,8 тыс., в 2021 году — 454,1 тыс., а в 2020-м — 303,3 тыс.