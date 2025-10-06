 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики

Усилия правительства и Банка России привели к замедлению инфляции, но «жизнь в условиях высоких ставок» привела к снижению рентабельности предприятий и будущих инвестиций, отметил глава Минэкономразвития
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Высокие процентные ставки сказываются на показателях предприятий и напрямую влияют на потенциал роста экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономполитике.

Совместные усилия правительства и Центробанка привели к постепенному замедлению инфляции, которая в сентябре в годовом выражении снизилась до 8%, но есть и другая сторона — «жизнь в условиях высоких ставок», отметил Решетников.

«Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Решетников рассказал об «управляемой мягкой посадке» экономики России
Экономика
Максим Решетников

Минэк ожидает, что по итогам 2025 года рост экономики составит 1%, в 2026 — 1,3% с последующим увеличением до 2,8 и 2,5% соответственно в 2027 и 2028 годах. Сохраняются риски, что эти показатели будут достигнуты, отметил министр. К внешним он отнес потенциальное снижение цен и спроса на товары российского экспорта, к внутренним — «траекторию смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активность».

В сентябре в интервью телеканалу РБК Решетников отметил, что с начала года разница между ключевой ставкой и инфляцией выросла в три раза, что говорит о сильном ужесточении денежно-кредитных условий и рисках охлаждения экономики.

В начале 2025 года ключевая ставка Банка России была на уровне 21%. В июне ЦБ впервые за три года уменьшил ставку до 20% годовых, на заседании в следующем месяце — до 18%. На заседании в середине сентября показатель снизили еще на 1 процентный пункт.

