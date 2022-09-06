Шувалов заявил, что без Владивостока с 1 млн жителей «плохо будет всем»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее говорил, что на Дальнем Востоке планируют создать агломерацию с населением 1 млн человек за счет объединения Владивостока с Артемом и строительства нового города Спутник

Виды Владивостока (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Владивосток должен стать большой экономикой и городом-миллионником, иначе «плохо будет всем» на Дальнем Востоке. Такое мнение в ходе ВЭФ-2022 выразил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«При моей любви к Чукотке должен сказать: если Владивосток не будет городом с населением больше 1 млн [человек], если его экономика не будет значительно больше, чем сейчас, плохо будет всем — и Петропавловску, и Магадану…», — заявил он.

Владивосток нужен Дальнему Востоку как большая экономика, это обсуждалось еще до того, как в городе собирался саммит АТЭС в 2012 году. «Готовясь к саммиту, мы смотрели, какие будущие линии [есть] у Владивостока как у города с большой экономикой, потом произошло то, что произошло, несколько лет Владивосток упустил», — сказал Шувалов.

В августе 2021 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил РБК о планах создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке за счет объединения Владивостока (население 600 тыс. человек) с Артемом (100 тыс. человек), а также строительства города Спутник, что привлечет в агломерацию 300 тыс. человек.

Осенью прошлого года власти Приморского края показали план будущего города Спутник. Его площадь составит 373 га, он будет находиться в Надеждинском районе края, рядом с территорией опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».

В июне 2022 года Чекунков говорил РБК, что стоимость первого этапа строительства Спутника оценивается в 300 млрд руб. Там построят 8 млн кв. м жилья, возведут набережную, торговые и развлекательные комплексы. Кроме того, говорил министр, правительство одобрило инвестиции в создание обеспечивающей инфраструктуры на 30 млрд руб.

Читайте на РБК Pro Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Статьи Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Статьи Pro «Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом» «Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом» Статьи

Проект планируется реализовать при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края. Подробную концепцию Спутника разрабатывает НИИ из Санкт-Петербурга — ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства».