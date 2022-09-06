Шувалов заявил, что без Владивостока с 1 млн жителей «плохо будет всем»
Владивосток должен стать большой экономикой и городом-миллионником, иначе «плохо будет всем» на Дальнем Востоке. Такое мнение в ходе ВЭФ-2022 выразил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
«При моей любви к Чукотке должен сказать: если Владивосток не будет городом с населением больше 1 млн [человек], если его экономика не будет значительно больше, чем сейчас, плохо будет всем — и Петропавловску, и Магадану…», — заявил он.
Владивосток нужен Дальнему Востоку как большая экономика, это обсуждалось еще до того, как в городе собирался саммит АТЭС в 2012 году. «Готовясь к саммиту, мы смотрели, какие будущие линии [есть] у Владивостока как у города с большой экономикой, потом произошло то, что произошло, несколько лет Владивосток упустил», — сказал Шувалов.
В августе 2021 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил РБК о планах создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке за счет объединения Владивостока (население 600 тыс. человек) с Артемом (100 тыс. человек), а также строительства города Спутник, что привлечет в агломерацию 300 тыс. человек.
Осенью прошлого года власти Приморского края показали план будущего города Спутник. Его площадь составит 373 га, он будет находиться в Надеждинском районе края, рядом с территорией опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».
В июне 2022 года Чекунков говорил РБК, что стоимость первого этапа строительства Спутника оценивается в 300 млрд руб. Там построят 8 млн кв. м жилья, возведут набережную, торговые и развлекательные комплексы. Кроме того, говорил министр, правительство одобрило инвестиции в создание обеспечивающей инфраструктуры на 30 млрд руб.
Проект планируется реализовать при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края. Подробную концепцию Спутника разрабатывает НИИ из Санкт-Петербурга — ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства».