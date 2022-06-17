Министр сообщил, что образ города Спутник был вдохновлен Петербургом
Роль проектируемого возле Владивостока города Спутник в контексте геополитических событий и «поворота России на Восток» возрастет, считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В разговоре с корреспондентом РБК на ПМЭФ он сообщил, что проект будущего города был вдохновлен Санкт-Петербургом.
«Конечно, географически Владивосток и Спутник — это глубокая Азия, как и три четверти территории нашей страны. Но с точки зрения культуры, цивилизации — это Европа. Так как Владивосток является самым европейским городом Азии, этим он и привлекает азиатов, мы хотим, чтобы Спутник был квинтэссенцией этих черт», — выразил надежду Чекунков.
Архитектурный проект нового города будет презентован на Восточном экономическом форуме, который обычно проходит в сентябре. «Но могу поделиться — вдохновение в большей степени взято из Санкт-Петербурга. И морской характер города, города-маяка, будет отражен в Спутнике. В том числе первым этапом реализации этого проекта будет создание достойной морской набережной, которая и для жителей Владивостока, и для гостей Приморья, в том числе иностранных, будет, наверное, неким символом нового поворота России на восток», — пояснил Чекунков РБК.
В городе планируют построить 8 млн кв. м недвижимости, возводить ее будут поэтапно. «Первый этап, уже одобренный постановлением правительства, — инвестиции в создание обеспечивающей инфраструктуры порядка 30 млрд руб. Это то, что государство будет вкладывать. Частные инвесторы вложат не менее чем один к десяти в создание объектов, которые им интересны. Первый этап, соответственно, будет стоить порядка 300 млрд руб.», — уточнил министр.
Во время первого этапа в Спутнике планируют возвести набережную, торговые и развлекательные комплексы, а также часть жилой застройки, но набережная — ключевой пункт, отметил Чекунков. «Она будет как магнит, чтобы люди туда приезжали, проводили время. Люди начнут сначала приезжать туда отдохнуть, а потом уже начнут селиться там, чтобы жить», — рассчитывает министр. Прогуляться по этой набережной, посидеть в ресторане, сходить в кино в Спутнике — «надеюсь, что это случится», — можно будет «где-то в 2025 году».
«Задействуем механизм дальневосточной концессии, чтобы мобилизовать капитал сейчас, создать сегодня объекты инфраструктуры, а расплачиваться за них в течение длительного времени», — отметил министр, говоря о финансировании проекта.
По словам Чекункова, было бы правильно соединить в этом проекте как крупные российские компании, так и ведущие азиатские компании, которые, по его словам, уже проявляли интерес к проекту. «Но мы намеренно хотим сначала все-таки утвердить его [города] идеологию, концепцию на государственном уровне, ее представить президенту и получить его концептуальное одобрение, и после этого конкретным инвесторам предлагать участие в этом масштабном проекте», — отмечает он.
О строительстве нового города в Приморье Алексей Чекунков впервые сообщил РБК в августе 2021 года. Тогда он говорил, что власти просчитывают бизнес-модель создания первого города-миллионника в регионе: если объединить Владивосток, который де-юре насчитывает 600 тыс. жителей, с Артемом (находится в 38 км от Владивостока; около 100 тыс. жителей), то строительство нового города позволит привлечь в эту агломерацию еще около 300 тыс. человек.
Предполагается, что проект будет реализован при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края.
Подробную концепцию города Спутник под Владивостоком разработает НИИ из Санкт-Петербурга — ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства», сообщила «КП — Владивосток». Сделать это проектный институт обещал к апрелю 2023 года за 370 млн руб. Издание также отмечало, что стоимость первого этапа проекта — строительство жилья на 50 тыс. жителей — оценивают в 100 млрд руб.
НИИ участвовал в разработке проекта территории федерального значения «Сириус», создавал генпланы обновления курортных городов — Геленджика, Сочи, Анапы и др., а также занимался архитектурными разработками в Архангельской области, Краснодарском крае и других регионах.