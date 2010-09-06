Росстат: инфляция в РФ в августе 2010г. составила 0,6%

С начала года инфляция составила 5,4%.

Инфляция в РФ в августе 2010г. составила 0,6%, сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). С начала года инфляция составила 5,4%. Напомним, в августе 2009г. рост цен был равен нулю, за период с начала года он составил 8,1%.



В годовом исчислении в августе с.г. потребительские цены в РФ выросли на 6,1%, в том числе на продовольственные товары - на 6,1%, на непродовольственные - на 4,5%, на услуги - на 8%.



В августе с.г. в 16 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более. Заметнее всего цены и тарифы выросли в Чеченской Республике - на 2,1% в результате роста тарифов на услуги на 15,4%. Снижение потребительских цен отмечено в Чукотском автономном округе - на 1,6%, Калининградской и Тюменской областях - на 0,1% в связи со снижением цен на продукты питания на 3,4%, 1,5% и 1,1% соответственно. В Москве потребительские цены за месяц выросли на 0,4% (с начала года - выросли на 5,8%), в Санкт-Петербурге - на 0,1% (с начала года - на 5,6%).



В августе значительный рост цен отмечался на отдельные виды продуктов переработки зерна. Среди наблюдаемых видов крупяных изделий крупа гречневая - ядрица подорожала на 31,4%, в том числе в 45 субъектах РФ - более чем в 1,3 раза. Максимальное удорожание гречки зафиксировано в Орловской и Волгоградской областях - в 1,7 раза. Цены на пшено выросли на 8,8% (в Тверской, Кировской и Калужской областях - более чем в 1,3 раза).



Увеличение цен на пшеничную муку составил 10,8%. Более всего она подорожала в Пермском крае, Вологодской и Омской областях - более чем в 1,3 раза. Прирост цен на отдельные виды ржаного и пшеничного хлеба составил 2,1-2,4%.



Существенный рост цен отмечен также на молоко и молочную продукцию. Цена на питьевое молоко выросли на 4,1%, на кисломолочные продукты - на 3,6%, сметану и нежирный творог - на 3,4%. Кроме того, стало дороже сливочное масло - на 3,7%.



Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров цены на пчелиный мед выросли на 2,8%, на 1,3-2% - на сыр, пищевую поваренную соль, мясо птицы, отечественную икру лососевых рыб и мороженое.



Вместе с тем в августе было зафиксировано снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Наиболее заметно снизились цены на репчатый лук и виноград - на 14,6% и 13,4%, морковь, свежую белокочанную капусту, бананы и свеклу - на 6,6-7,7%. В то же время выросли цены на лимоны и чеснок - в 1,5 и 1,2 раза, на апельсины и груши - на 6% и 2,6%.



Среди непродовольственных товаров по-прежнему больше всего цены выросли на отечественные сигареты - на 2-2,5%. В группе строительных материалов больше всего подорожали обрезные доски (на 4%), оконное стекло и тарированный цемент (на 1,6% и 1,2%).



Продолжилось снижение цен на большинство наблюдаемых видов медикаментов. "Галазолин", "Диклофенак" (раствор для инъекций), "Гипотиазид" и активированный уголь за месяц стали дешевле на 1,5-2,1%. Вместе с тем цены на "Адельфан-эзидрекс" выросли на 6,8%, "Фалиминт" - на 3,4%, гепарин натрия и "Стрепсилс" - на 2,1% и 1,3% соответственно.



Цены на автомобильный бензин выросли за месяц на 0,4%.



Оценка инфляции Росстатом в августе с.г. совпала с прогнозом экспертов. Так, в первых числах сентября первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев сообщил, что инфляция в России в августе 2010г. составила 0,6%. "В августе инфляция у нас составила 0,6%, или примерно 0,15% в неделю. С марта 2009г. по июль 2010г. мы наблюдали снижение инфляции. К сожалению, в августе мы испытали шок предложения. Аномальные погодные условия повлияли на инфляционные ожидания населения, оказав давление на индекс потребительских цен", - сказал он.



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