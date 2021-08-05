Минэкономразвития решило пересмотреть прогноз по инфляции в 2021 году

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по инфляции в 2021 году, сообщил министр экономики Максим Решетников. Мировые цены на продовольствие продолжают расти, а инфляция в России по большей части импортируемая, повторил министр

Максим Решетников (Фото: РИА Новости)

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год и последующие годы будет изменен, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга для журналистов. «По инфляции мы будем смотреть. На сегодня цифра в 5% будет уточнена», — сказал министр. На вопрос «вверх?» он ответил утвердительно. В июле свой прогноз по инфляции на конец года уже повысил Банк России — если в апреле он ждал роста цен на 4,7–5,2%, то теперь — на 5,7–6,2%.



Обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития планирует выпустить в конце августа — начале сентября, сообщил Решетников.

В начале июля министерство подняло ожидания по инфляции на текущий год с 4,3 до 5%, уточнив, что этот показатель носит «предварительный характер». К концу июня годовая инфляция в России достигла 6,5%, сообщал ранее Росстат. Это рекорд за пять лет.

В прогнозе инфляции на 2022 год Минэкономразвития будет учитывать влияние внешних и внутренних факторов, отметил Решетников. К первым он причислил рост продовольственных цен на глобальных рынках. Министр привел мнение экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которые не ожидают дефляции на мировых рынках. Среди «домашних» факторов министр назвал ситуацию со внутренним спросом и эффект принятых мер по его охлаждению, а также повышение ключевой ставки Банком России.

Решетников вновь повторил, что «значительная часть инфляции [в России] импортируемая». Это связано и с тем, что определенная доля продуктов питания в Россию по-прежнему поступает из-за рубежа, и с тем, что Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров продовольствия, в частности зерна.

«Для борьбы с этим [импортируемой инфляцией] требуется не только денежно-кредитная политика. Требуется использование немонетарных факторов, тех же демпферов, экспортных пошлин, субсидирования», — отметил министр.