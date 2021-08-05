Минэкономразвития решило пересмотреть прогноз по инфляции в 2021 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 12:24
МИД заявил о выдохшемся наступлении талибов в Афганистане Политика, 16:23 Дончич сделал третий трипл-дабл в истории олимпийского баскетбола Спорт, 16:22 В «Авито» назвали города — лидеры по росту спроса на аренду жилья Недвижимость, 16:18 В ФАС сменится главный куратор рекламной отрасли Технологии и медиа, 16:15 Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России Общество, 16:11 Путин заявил о всеобщей усталости от темы коронавируса Общество, 16:11 Подчиняя время: как человечество обретает контроль над ценнейшим ресурсом РБК и группа «Самолет», 16:07 Бегунья Тимановская ответила на вопрос о возвращении в Белоруссию Спорт, 16:05 Россиянка расплакалась после серебра в прыжках с шестом на Олимпиаде Спорт, 16:03 Узнай своего туриста: чем Югра привлекает путешественников РБК и Сбер, 16:02 Минэкономразвития решило пересмотреть прогноз по инфляции в 2021 году Экономика, 16:01 В сети Ethereum состоялся хардфорк London Крипто, 15:58 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 15:55 Шойгу назвал срок завершения работ по ударному беспилотнику «Охотник» Политика, 15:55
Экономика ,  
0 

Минэкономразвития решило пересмотреть прогноз по инфляции в 2021 году

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по инфляции в 2021 году, сообщил министр экономики Максим Решетников. Мировые цены на продовольствие продолжают расти, а инфляция в России по большей части импортируемая, повторил министр
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: РИА Новости)

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год и последующие годы будет изменен, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга для журналистов. «По инфляции мы будем смотреть. На сегодня цифра в 5% будет уточнена», — сказал министр. На вопрос «вверх?» он ответил утвердительно. В июле свой прогноз по инфляции на конец года уже повысил Банк России — если в апреле он ждал роста цен на 4,7–5,2%, то теперь — на 5,7–6,2%.

Обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития планирует выпустить в конце августа — начале сентября, сообщил Решетников.

В начале июля министерство подняло ожидания по инфляции на текущий год с 4,3 до 5%, уточнив, что этот показатель носит «предварительный характер». К концу июня годовая инфляция в России достигла 6,5%, сообщал ранее Росстат. Это рекорд за пять лет.

В прогнозе инфляции на 2022 год Минэкономразвития будет учитывать влияние внешних и внутренних факторов, отметил Решетников. К первым он причислил рост продовольственных цен на глобальных рынках. Министр привел мнение экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которые не ожидают дефляции на мировых рынках. Среди «домашних» факторов министр назвал ситуацию со внутренним спросом и эффект принятых мер по его охлаждению, а также повышение ключевой ставки Банком России.

Решетников вновь повторил, что «значительная часть инфляции [в России] импортируемая». Это связано и с тем, что определенная доля продуктов питания в Россию по-прежнему поступает из-за рубежа, и с тем, что Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров продовольствия, в частности зерна.

«Для борьбы с этим [импортируемой инфляцией] требуется не только денежно-кредитная политика. Требуется использование немонетарных факторов, тех же демпферов, экспортных пошлин, субсидирования», — отметил министр.

За неделю с 27 июля по 2 августа на потребительском рынке зафиксировано незначительно снижение цен (-0,06%), говорится в докладе Минэкономразвития о текущих ценах. Дефляция связана с сезонным фактором: снижаются цены на плодоовощную продукцию и ряд услуг. В секторе непродовольственных товаров инфляция сохраняется на уровне прошлой недели. В годовом выражении инфляция составляет 6,45% год к году (на 2 августа) по сравнению с 6,49% (на 26 июля).

В докладе министерства также представлен анализ цен на мировых рынках в июле. Так, подсолнечное и пальмовое масло подорожали на 12 и 17% после снижения цен на 19 и 12% в июне. Стоимость подсолнечного масла росла на фоне активизации покупок ближневосточными странами. Обновили годовые максимумы цены на пшеницу в США и во Франции, поднявшись в среднем на 9%. «Повышению цен зерновых способствовали ожидания сокращения предложения пшеницы со стороны США и России, наряду с сохраняющимся высоким сезонным спросом стран-импортеров», — говорится в обзоре.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
Автор
Инна Деготькова Инна Деготькова
Максим Решетников Минэкономики Инфляция рост цен
Материалы по теме
Белоусов рассказал о закупках сахара на мировом рынке для интервенций
Бизнес
МВФ резко повысил прогноз роста экономики России
Экономика
Как подсолнечное масло подорожало на 30 руб. за три года. Инфографика
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter