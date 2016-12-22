ЦБ прокомментировал планы повышения тарифов ЖКХ вслед за НДС

Центробанк учитывает влияние НДС и коммунальных тарифов на инфляцию, сообщила пресс-служба регулятора. Масштабы повышения платы за ЖКХ вслед за ростом НДС сейчас обсуждают Минстрой и Минэкономразвития

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Налог на добавленную стоимость (НДС) заложен в тарифах на услуги ЖКХ, Центробанк учитывает этот фактор при прогнозировании инфляции, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, поступившем в РБК.

В понедельник, 6 августа, газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщила, что вслед за ростом НДС с 18 до 20%, который запланирован на 1 января 2019 года, министерство предлагает повысить на 2 п.п. и тарифы ЖКХ. Мера, как пишут «Известия» со ссылкой на МЭР, необходима, чтобы не ухудшить положение ресурсоснабжающих организаций. В Минстрое изданию также подтвердили, что вопрос повышения с 1 января тарифов ЖКХ вслед за НДС обсуждается. Сейчас тарифы ЖКХ растут ежегодно 1 июля, однако ассоциация «ЖКХ и городская среда» попросила главу Минстроя Владимира Якушева повысить их уже с 1 января из-за роста НДС.

ЦБ в ответе на запрос РБК подчеркивает, что регулятор учитывает влияние НДС на коммунальные тарифы и, как следствие, их влияние на инфляцию. «Возможный перенос момента индексации с 1 июля на 1 января изменит момент роста цен, но не окажет влияния на совокупную инфляцию в 2019 году», — говорится в сообщении ЦБ.

В связи с запланированным увеличением НДС в 2019 году ожидается временное превышение инфляции 4%, напоминает регулятор. «Это повышение будет иметь разовый эффект на цены, поэтому годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — считает ЦБ.

Министр ЖКХ и строительства Владимир Якушев, отвечая на вопрос РБК, как вырастет стоимость услуг с 2019 после роста НДС, заявил, что его министерство совместно с Минэкономразвития сейчас занимаются этими подсчетами. «Но если вы спросите, как это коснется граждан, то вы знаете, что граждане у нас защищены ростом платы. Если даже это и отразится на тарифах, то гражданам беспокоиться не нужно. Дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, но не на граждан», — заверил он.

Рост налога на добавленную стоимость с 18 до 20% намечен на 1 января 2019 года. Соответствующий закон на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин. Ожидается, что повышение НДС даст бюджету дополнительные 600 млрд руб. ежегодно. Средства, по задумке профильных министерств, пойдут на реализацию новых майских указов президента, исполнение которых обойдется в 8 трлн руб.