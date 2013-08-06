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Минфин не хочет отпускать предпринимателей на налоговые каникулы
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Минфин не хочет отпускать предпринимателей на налоговые каникулы
Экономика, 06 авг 2013, 11:37
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Минфин не хочет отпускать предпринимателей на налоговые каникулы
Министр финансов РФ Антон Силуанов не поддержал идею налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей (ИП), пишет сегодня газета "РБК daily". Министерство экономического развития (Минэкономразвития, МЭР) накануне направило в правительство РФ предложение освободить ИП от налогов на два года, однако А.Силуанов заблокировал прохождение документа. В финансовом ведомстве опасаются, что ради льгот бизнесмены перерегистрируют старый бизнес и казна недосчитается десятков миллиардов рублей.
Фото: ИТАР-ТАСС

Проработать вопрос об освобождении ИП от уплаты налогов и обязательных страховых взносов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Министерству финансов и Министерству труда и социальной защиты совместно с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".

В результате Минэкономразвития предложило освободить предпринимателей от налогов на два года, предоставив тем ИП, кто впервые регистрирует свой бизнес. Таким образом, в МЭР рассчитывают стимулировать россиян к открытию собственного бизнеса и легализовать теневую занятость, увеличив общее число ИП на 2 млн.

"В целом идея правильная, но в тексте есть "дырка". Люди могут начать регистрировать уже существующий бизнес как новый, и тогда вместо стимулирующей меры мы получим массовый уход от уплаты налогов. Идею нужно поддержать, но сейчас обсуждается, как ее нужно доработать", - отметил член экспертного совета при правительстве Александр Починок.

А.Силуанов лучше других министров знает, какие сейчас проблемы у региональных бюджетов: налог на прибыль (составляет 20%: 2% идет в федеральный бюджет, 18% - в региональный) сейчас собирается гораздо хуже, чем в прошлом году.

"Минфин опасается за потерю доходов регионов, особенно когда стоит вопрос выполнения президентских поручений. И лишние потери ему ни к чему", - полагает директор Центра исследований региональных реформ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Дерюгин.

Впрочем, упущенных доходов - того, чего в большей степени также опасается Минфин, - нет, так как фактически это доход от вновь зарегистрированных ИП, от отсутствующих бизнес-единиц, пояснил сопредседатель "Деловой России" Александр Галушка. По итогам прошлого года индивидуальные предприниматели (всего их около 4 млн) принесли в российскую казну около 60 млрд руб. при общих доходах бюджета 12 трлн руб., то есть около 0,5%.

"Налоговые каникулы - это возможность легализовать теневой рынок. В последующие годы после налоговых послаблений бизнес сможет принести в бюджет еще больше. Как минимум потому, что ему дадут возможность выйти из тени", - добавил А.Галушка.

Теги: ИП , Минфин , Силуанов , налог , налоговые каникулы , налоговые льготы , Александр Починок ...
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