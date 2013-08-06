Минфин не хочет отпускать предпринимателей на налоговые каникулы

Министр финансов РФ Антон Силуанов не поддержал идею налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей (ИП), пишет сегодня газета " РБК daily ". Министерство экономического развития (Минэкономразвития, МЭР) накануне направило в правительство РФ предложение освободить ИП от налогов на два года, однако А.Силуанов заблокировал прохождение документа. В финансовом ведомстве опасаются, что ради льгот бизнесмены перерегистрируют старый бизнес и казна недосчитается десятков миллиардов рублей.

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Проработать вопрос об освобождении ИП от уплаты налогов и обязательных страховых взносов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Министерству финансов и Министерству труда и социальной защиты совместно с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".

В результате Минэкономразвития предложило освободить предпринимателей от налогов на два года, предоставив тем ИП, кто впервые регистрирует свой бизнес. Таким образом, в МЭР рассчитывают стимулировать россиян к открытию собственного бизнеса и легализовать теневую занятость, увеличив общее число ИП на 2 млн.

"В целом идея правильная, но в тексте есть "дырка". Люди могут начать регистрировать уже существующий бизнес как новый, и тогда вместо стимулирующей меры мы получим массовый уход от уплаты налогов. Идею нужно поддержать, но сейчас обсуждается, как ее нужно доработать", - отметил член экспертного совета при правительстве Александр Починок.

А.Силуанов лучше других министров знает, какие сейчас проблемы у региональных бюджетов: налог на прибыль (составляет 20%: 2% идет в федеральный бюджет, 18% - в региональный) сейчас собирается гораздо хуже, чем в прошлом году.

"Минфин опасается за потерю доходов регионов, особенно когда стоит вопрос выполнения президентских поручений. И лишние потери ему ни к чему", - полагает директор Центра исследований региональных реформ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Дерюгин.

Впрочем, упущенных доходов - того, чего в большей степени также опасается Минфин, - нет, так как фактически это доход от вновь зарегистрированных ИП, от отсутствующих бизнес-единиц, пояснил сопредседатель "Деловой России" Александр Галушка. По итогам прошлого года индивидуальные предприниматели (всего их около 4 млн) принесли в российскую казну около 60 млрд руб. при общих доходах бюджета 12 трлн руб., то есть около 0,5%.

"Налоговые каникулы - это возможность легализовать теневой рынок. В последующие годы после налоговых послаблений бизнес сможет принести в бюджет еще больше. Как минимум потому, что ему дадут возможность выйти из тени", - добавил А.Галушка.