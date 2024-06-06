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Хуснуллин назвал неоднозначным вопрос строительства моста на Сахалин

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ПМЭФ-2024
Проект дорогостоящий, а на Сахалине не такой большой объем грузов, к тому же требуется строительство 500 км дорог, заявил РБК Марат Хуснуллин. По его словам, поручение проработать проект есть, но о стоимости пока говорить рано
Остров&nbsp;Сахалин
Остров Сахалин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Проект моста, который связал бы остров Сахалин с материком, — вопрос неоднозначный, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК. По его словам, это связано с двумя причинами. Во-первых, это дорогостоящий проект, тогда как на Сахалине не такой большой объем грузов. Во-вторых, «чтобы мост поехал», туда «надо построить и подвести» 500 км дорог, подчеркнул вице-премьер.

«Стратегически, если деньги есть, его надо строить. Если денег пока нет, его нужно отложить. Потому что, конечно, связь Сахалина, как Крыма, — это правильное решение, когда у тебя есть хорошая автомобильная связь. Но это при наличии денег в бюджете. Если денег нет, тогда чуть вправо сдвигаем», — резюмировал Хуснуллин. Он также отметил, что поручение проработать этот проект есть, но еще рано говорить о том, сколько он может стоить: «пока есть очень предварительные проработки».

Лимаренко рассказал о росте оценочной стоимости моста на Сахалин
Бизнес
Остров Сахалин

Проект строительства моста на Сахалин власти обсуждают уже более 20 лет. О важности строительства такого моста президент Владимир Путин в апреле 2024 года напоминал на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. «Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — сказал тогда глава государства.

Вчера, 5 июня, в интервью телеканалу РБК Лимаренко сказал, что «настоящая оценка [стоимости проекта. — РБК] будет тогда, когда будет проект». Когда делали предпроектные исследования, он был оценен в 600–700 млрд руб., сейчас оценки — 800–900 млрд руб., потому что «время идет и что-то меняется». При этом Лимаренко не исключает, что стоимость проекта будет увеличиваться и дальше.

В реализации проекта Лимаренко не сомневается. Губернатор подчеркивает, что, «во-первых, принято политическое решение, и, во-вторых, развивается промышленность, и поэтому мост абсолютно логичен»: «Был разговор о том, что мост будет тогда, когда будет экономическое обоснование. В принципе сейчас уже просматривается экономическое обоснование».

Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин
Бизнес

Публично о готовности построить переход в 2018 году — «если будет поставлена такая задача» — заявлял Аркадий Ротенберг, структуры которого занимались строительством Крымского моста. 

Изначально речь шла о том, что реализация проекта потребует строительства новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизации железнодорожной сети Сахалина (около 870 км). В 2002 году правительственная экспертиза показала, что с технической точки зрения проект реализуем, а его стоимость оценивалась в $4,5 млрд, однако мост построен не был.

Вновь вопрос о транспортном переходе на Сахалин был поднят на первом Восточном экономическом форуме в сентябре 2015 года, когда только вступивший в должность глава РЖД Олег Белозеров говорил, что «это очень реальный проект в недалеком будущем».

В июле 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин, а в сентябре — подсчитать, достаточно ли будет грузов для его окупаемости. В октябре 2019-го Белозеров говорил, что мост на Сахалин может быть построен до конца 2035 года, а технико-экономическое обоснование проекта будет подготовлено в течение «трех недель — месяца».

В 2020-м специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что с экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен, поскольку «для этого моста нет грузов».

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Татьяна Бочкарёва Татьяна Бочкарёва, Илья Доронов
Марат Хуснуллин Сахалин мосты
Марат Хуснуллин фото

Марат Хуснуллин

вице-премьер России
9 августа 1966 года
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