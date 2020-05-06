Министр финансов заявил о резанувшем его слове «кризис»

По словам министра, речь идет не о кризисе, а о вызове, который в первую очередь затрагивает систему здравоохранения

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» заявил, что предпочел бы называть сложившуюся сейчас ситуацию не кризисом, а вызовом. «Кризис? Меня это слово даже резануло», - ответил он на соответствующий вопрос о происходящем в стране.

По словам Силуанова, кризисом была бы ситуация, при которой пять лет назад нефть Urals стоила бы дешевле $15 за баррель. «Сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба», - заявил министр.

По словам Силуанова, нынешняя ситуация, наверное, «войдет в учебники истории». Однако важной задачей сейчас является именно защита здоровья и жизни людей.

При этом министр не согласился с тем, что в России было глобальное недофинансирование здравоохранения со стороны бюджета. «Если бы в нашей стране была больше развита частная медицина, то и ресурсы были бы сопоставимы с другими экономиками. Сегодняшние вызовы – это проверка работы разных систем здравоохранения», - добавил он.

В начале апреля Силуанов говорил, что для компенсации недополученных доходов в связи с обвалом цен на нефть правительство задействует 2 трлн руб. из средств ФНБ. Такая сумма, по его словам, рассчитывается при сохранении стоимости нефти по $20 за баррель. При этом, согласно бюджетному правилу, использовать средства из ФНБ для целевой поддержки экономики нельзя, их можно направить лишь для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов.