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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Сингапура пообещали выплаты каждому жителю из-за эпидемии

Руководство страны решило помочь населению и бизнесу деньгами перед ужесточением карантина
Фото: Edgar Su / Reuters

Власти Сингапура объявили о третьем пакете помощи бизнесу и гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Деньги из резервного фонда обещаны накануне ужесточения карантина после значительного роста числа заболевших, сообщает CNBC.

В соответствии с решением правительства каждый житель Сингапура старше 21 года получит 600 сингапурских долларов ($417), которыми сможет воспользоваться в самое ближайшее время. Предполагается, что это поможет гражданам на фоне решения закрыть множество компаний на карантин в ближайший вторник.

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Деньги получит и бизнес. Власти пообещали компенсировать апрельские траты на зарплату. По различным оценкам, на все это понадобится около $2,9 млрд, которые будут взяты из резервного фонда.

Ранее власти Сингапура уже обещали меры по поддержке бизнеса и населения. Еще в феврале они гарантировали всем жителям выплаты в размере от $60 до $100, а в следующем месяце пообещали утроить эту сумму, указывает Straits Times. Предоставить компенсацию изначально планировалось в августе—сентябре, однако затем правительство скорректировало планы и решило начать выплаты в апреле.

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Те граждане, которые предоставили данные о своих банковских счетах, получат деньги на них, части населения пообещали выдать наличные.

Министр финансов Сингапура поблагодарил тех граждан, которые добровольно отказались принять выплаты. По его словам, освободившиеся деньги пойдут особо нуждающимся. Чиновник также призвал всех желающих жертвовать в специально созданный благотворительный фонд.

Сингапур стал одной из первых стран в мире, где произошла вспышка коронавируса. В начале марта рост заболеваемости пошел на спад, однако в минувшее воскресенье в городе были зафиксированы 120 новых случаев инфекции, что стало максимумом за все время. Всего в Сингапуре заболевшими были признаны 1309 человек, шестеро скончались.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Сингапур, коронавирус
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