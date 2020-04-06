Власти Сингапура пообещали выплаты каждому жителю из-за эпидемии

Руководство страны решило помочь населению и бизнесу деньгами перед ужесточением карантина

Фото: Edgar Su / Reuters

Власти Сингапура объявили о третьем пакете помощи бизнесу и гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Деньги из резервного фонда обещаны накануне ужесточения карантина после значительного роста числа заболевших, сообщает CNBC.

В соответствии с решением правительства каждый житель Сингапура старше 21 года получит 600 сингапурских долларов ($417), которыми сможет воспользоваться в самое ближайшее время. Предполагается, что это поможет гражданам на фоне решения закрыть множество компаний на карантин в ближайший вторник.

Деньги получит и бизнес. Власти пообещали компенсировать апрельские траты на зарплату. По различным оценкам, на все это понадобится около $2,9 млрд, которые будут взяты из резервного фонда.

Ранее власти Сингапура уже обещали меры по поддержке бизнеса и населения. Еще в феврале они гарантировали всем жителям выплаты в размере от $60 до $100, а в следующем месяце пообещали утроить эту сумму, указывает Straits Times. Предоставить компенсацию изначально планировалось в августе—сентябре, однако затем правительство скорректировало планы и решило начать выплаты в апреле.