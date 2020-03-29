В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина по коронавирусу

Власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантинные предписания. Об этом пишет газета Straits Times.

53-летний Илья Виктор Го 3 марта выехал из Сингапура в Индонезию. Он вернулся назад 19 марта и получил при въезде уведомление об обязательной домашней изоляции сроком на две недели в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Однако в этот же день Го снова отправился в Индонезию, несмотря на то, что его могли оштрафовать на $10 тыс. или заключить под стражу на срок до полугода.

Мужчина вернулся в Сингапур 24 марта и получил второе предписание от иммиграционной службы. Там отметили, что Го продемонстрировал «безответственное поведение» в виде игнорирования карантинных обязательств.