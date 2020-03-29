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В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина по коронавирусу

Власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантинные предписания. Об этом пишет газета Straits Times.

53-летний Илья Виктор Го 3 марта выехал из Сингапура в Индонезию. Он вернулся назад 19 марта и получил при въезде уведомление об обязательной домашней изоляции сроком на две недели в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Однако в этот же день Го снова отправился в Индонезию, несмотря на то, что его могли оштрафовать на $10 тыс. или заключить под стражу на срок до полугода.

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Мужчина вернулся в Сингапур 24 марта и получил второе предписание от иммиграционной службы. Там отметили, что Го продемонстрировал «безответственное поведение» в виде игнорирования карантинных обязательств.

В итоге иммиграционная служба Сингапура аннулировала паспорт нарушителя и передала его дело в Министерство здравоохранения. Отмечается, что без паспорта мужчина не сможет пересечь границу страны, но остается гражданином Сингапура.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Го стал первым гражданином Сингапура, к которому были применены подобные меры. В феврале власти города-государства лишили вида на жительство 45-летнего мужчину, который так же нарушил карантинные правила.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Сингапуре выявлено 802 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 198 человек излечилось от болезни, еще двое умерли.

Теги: Сингапур, карантин, паспорт, коронавирус
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