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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Минфин предложил ввести сроки для соглашений по субсидиям на нацпроекты
С момента, как договоренность на получение субсидий под нацпроекты заключили федеральный центр и регион, должно пройти максимум 15 дней до тех пор, как субъект федерации подпишет соглашение с муниципалитетом, считает Силуанов

Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию нацпроектов между регионом и муниципалитетами должны заключаться в течение 15 дней, считают в Министерстве финансов. Закрепить подобные сроки для этого предложил глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов. Такую инициативу он выдвинул, выступая на выездном совещании в подмосковном Аносино, передает ТАСС.

«Мы предлагаем, чтобы было 15 календарных дней с даты заключения соглашений между Россией и регионом. Заключили федерация и регион соглашение, дается полмесяца на то, чтобы регион заключил соглашение с муниципалитетом», — сказал чиновник, заметив, что сейчас законодательно регулируются только сроки заключения таких соглашений между федерацией и регионом.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: нацпроекты, Минфин, субсидии
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