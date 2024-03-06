Турецкий терминал отказался принимать российскую нефть

Управляющая терминалом GTS уже предупредила клиентов о принятом решении. Компания назвала ограничение «дополнительной мерой» к действующим против России санкциям

Фото: globalterminal-tr.com

Нефтяной терминал Dortyol, расположенный в провинции Хатай на юге Турции, больше не будет принимать российскую нефть на фоне западных санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом.

«GTS решила прервать все возможные связи с российской нефтью и в конце февраля 2024 года сообщила своим клиентам, что <...> не примет какой-либо продукт российского происхождения или любые продукты, загруженные в российских портах», — сообщили Reuters в GTS.

В компании назвали такое решение «дополнительной мерой к действующим санкционным правилам». GTS подчеркнула, что ограничение будет действовать, даже если операции с товарами из России не будут нарушать какие-либо законы, правила или санкции.

Последний танкер, разгрузившийся в Dortyol, прибыл 19 февраля, он доставил 511 тыс. баррелей дизельного топлива из российского балтийского порта Приморск. GTS заверила, что продолжит принимать российские грузы, поставка которых была заявлена до введения запрета.

Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива после того, как западные страны ввели санкции против России из-за начала военной операции на Украине, отмечает Reuters. В 2023 году на терминал Dortyol поставили 11,74 млн баррелей российской сырой нефти и топлива, пишет агентство со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler.

В целом турецкий импорт российской нефти и нефтепродуктов в 2023 году примерно в семь раз превысил общий объем, который Турция получила из всех источников в 2021 году. Экспорт с терминала также вырос почти в пять раз — до 24,7 млн баррелей. Нефть с терминала уходила в греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также центры торговли, переработки и хранения нефти в Северо-Западной Европе — Роттердам и Антверпен.

В конце января газета Financial Times сообщила, что большая часть российской нефти и нефтепродуктов, поступившей по морю на терминал Dortyol, затем была отправлена в Европу, несмотря на санкции. Американские сенаторы Марко Рубио и Мэгги Хасан заявили, что «замаскированная российская нефть», переработанная в топливо на заводе в Греции, оказалась на военных кораблях США.

Global Terminal Services заявила, что выступает в качестве «независимого терминала хранения». Компания подчеркнула, что не может отслеживать конечные пункты назначения нефти, перемещающейся через ее объекты.