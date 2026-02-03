Новак заявил о замедлении роста экономики до 1% в 2025 году

На следующий год ожидается рост от 1 до 1,3%, прежде всего за счет внутренних драйверов, отметил Новак

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Рост российской экономики в 2025 году сохранился, хотя был «медленнее, чем в предыдущие годы», заявил вице-премьер Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Я напомню, что в 2023 году рост экономики был 4,3%, в 2024 — 4,1%. По результатам 2025 года мы ожидаем 1%», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В качестве причины замедления роста экономики до 1% Новак назвал проведение в стране жестких денежно-кредитной и бюджетной политик, а также таргетирование инфляции. «И надо отметить, что эту задачу удается решить: если у нас в прошлом году инфляция составила 9,5%, в этом году мы вышли на конец года на уровень 5,6%, и это значительно ниже, чем прогноз, который составлял 6,8%», — добавил он.

На следующий год ожидается рост от 1 до 1,3%, прежде всего за счет внутренних драйверов, отметил Новак. По его данным, инфляция ожидается на уровне 4,5%.

Новак обратил внимание на снижение инвестиционной активности в России из-за высокой ключевой ставки в стране. «Сейчас мы наблюдаем снижение инвестиционной активности. В номинале у нас прирост, но это не говорит, что все хорошо. По мере снижения ключевой ставки инвестиционная активность будет улучшаться, источниками являются не только кредитные средства, но и собственные, заемные, средства акционеров», — сказала вице-премьер (цитата по ТАСС).

Международный валютный фонд (МВФ) в октябре 2025 года спрогнозировал 0,6% роста российского ВВП. При этом в июле 2025 года оценка МВФ была на уровне 0,9% против январского уровня в 1,4%.

Фонд 19 января выпустил новый прогноз по росту ВВП России до 0,8% в 2026 году. В октябре МВФ оптимистичнее смотрело на динамику и прогнозировало показатели для 2026 года выше на 0,2%.

В июле 2025 года пресс-служба Министерство экономического развития России сообщила РБК, что международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики.

Минэкономразвития в сентябре 2025 года сообщило, что понизило прогноз по динамике роста российского ВВП 2025 году с 2,5 до 1%.