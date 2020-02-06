Александр Браверман покинет пост главы Корпорации МСП

Александр Браверман уйдет с должности гендиректора Корпорации МСП, сообщили источники РБК. Его должность может занять бывший глава «Дом.рф» Александр Плутник. А сам Браверман станет председателем совета директоров

Александр Браверман (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Александр Браверман покинет пост гендиректора Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили три источника РБК, близких к правительству. По информации одного из собеседников, этот пост займет бывший глава «Дом.рф» Александр Плутник. Еще два источника подтверждают, что кандидатура Плутника рассматривается.

После смены гендиректора Браверман станет председателем совета директоров Корпорации МСП. Сейчас этот пост занимает помощник президента и экс-министр экономики Максим Орешкин.

Представитель Корпорации МСП Екатерина Крымова заявила, что «не комментирует слухи».

Александр Браверман возглавляет Корпорацию МСП с октября 2015 года, до этого почти восемь лет руководил Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. Ранее возглавлял Комиссию по развитию рынка доступного жилья при Совете при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, до этого был первым замминистра имущественных отношений, статс-секретарем.

Александр Плутник с апреля 2015 года возглавлял Агентство ипотечного жилищного кредитования («АИЖК», с марта 2018 года — «Дом.рф»), после отставки правительства Дмитрия Медведева и назначения премьер-министром Михаила Мишустина на этом посту его сменил бывший вице-премьер Виталий Мутко.