Три сферы, где женщины чаще претендуют на пост руководителя. Инфографика
Женщины чаще всего претендуют на руководящие посты в сферах управления персоналом, финансах и науке и образовании. Это следует из исследования hh.ru «Женщины на рынке труда — 2025: динамика и тенденции».
При этом число отраслей, где женщины хотят стать руководителями, растет. Если в 2023 году таких сфер, где доля резюме женщин на руководящие посты была выше 50%, было девять, то в 2025 году — 11.
