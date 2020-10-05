Матвиенко предложила повысить налог на выводимые в офшор средства

При этом для компаний, которые направляют прибыль на создание в России новых производств и новых рабочих мест, налог, по словам Валентины Матвиенко, может быть уменьшен

Валентина Матвиенко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Ставка налога на прибыль юридических лиц может устанавливаться по-разному в зависимости от того, как та или иная компания использует заработанные средства. С таким предложением выступила на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если они (компании. — РБК) вкладывают прибыль в инвестиции, развитие, создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыль можно даже и уменьшить», — сказала Матвиенко (трансляция слушаний велась на сайте Совфеда).

Для тех же, кто предпочитает выводить заработанное в России за ее пределы, налог, по мысли главы Совфеда, может быть увеличен.

«Если они огромные средства, заработанные здесь, в России, выводят в офшоры, то на такие средства, как во многих странах Европы, во Франции и других, на такие средства можно существенно повысить налог. Тогда налоговая система действительно будет стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие», — полагает Матвиенко.