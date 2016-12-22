В России нашлось 26 тыс. не платящих налоги и страховые взносы компаний

Каждая сотая компания в России не платит ни налоги, ни страховые взносы, следует из расчетов РБК на основе данных ФНС. А некоторые компании имеют сотни и тысячи сотрудников, но не платят взносы

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Ни рубля в бюджеты

Почти 25,8 тыс. компаний в 2017 году не заплатили ни одного рубля налогов или страховых взносов, подсчитал РБК на основе нового набора открытых данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Это 1,2% всех компаний, сведения о которых опубликовали налоговики.

ФНС раскрыла данные по уплате налога на прибыль, на имущество, на транспорт, а также НДС. В категории страховых взносов учитываются все три вида взносов — на соцстрахование, на ОМС и на пенсионное страхование. Низкий показатель (1,2%) можно объяснить усилением налогового контроля, рассказал РБК партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский. Например, глава ФНС Михаил Мишустин ранее говорил, что теневые операции с НДС упали с 8 до 1% благодаря внедрению автоматизированной системы контроля за возмещением налога АСК НДС-2. 1,2% — это компании, которые сдают нулевую отчетность и фактически не ведут деятельность, предположил руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов.

Компании, которые вообще не платят ни налогов, ни страховых взносов, могут быть добросовестными, пояснил руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов.

«Это могут быть компании, которые занимаются образовательной, медицинской деятельностью. У этих налогоплательщиков ставка по налогу на прибыль — 0%. У нас действительно очень много льготных категорий, которые могут на законных основаниях не платить налоги. Отсутствие уплаты НДС или налога на прибыль по этим компаниям вполне объяснимо и абсолютно законно», — рассказал Орлов.

Законная деятельность при отсутствии страховых платежей также возможна, если компания нанимает на работу индивидуальных предпринимателей или сотрудников контрагента. «Многие компании нанимают только ИП, которые уже сами расплачиваются с внебюджетными фондами, потому что эти компании не хотят связываться с расчетами страховых платежей (да и с жесткими правилами регулирования трудовых отношений). Это абсолютно законно, и де-факто у компании есть работники, а де-юре работников нет, потому что для него они являются самостоятельными хозяйственными контрагентами», — добавил Орлов. Работать на предприятие могут и сотрудники кадрового агентства или взаимозависимой организации. «Есть род бизнеса по предоставлению персонала - аутстаффинг. Например, ресторан заключает договор с кадровым агентством на предоставление персонала. Повара и официанты работают, но при этом они не сотрудники ресторана, а работники контрагента», — указал эксперт.

В августе ФНС начала раскрывать данные предприятий, не составляющие налоговую тайну. На первом этапе появилась информация о численности сотрудников, специальных налоговых режимах и участии в консолидированной группе налогоплательщиков. На втором — о доходах и расходах компаний по данным их бухгалтерской отчетности и об уплаченных взносах и налогах. 1 декабря ФНС раскроет сведения о налоговых нарушениях, штрафах и других мерах ответственности. Всего ведомство публикует данные о 2 млн компаний, хотя в России на 1 января было зарегистрировано 4,4 млн юрлиц, а в прошлых наборах раскрывались сведения о 2,5 млн юрлиц. Ранее на вопрос РБК, с чем связана разница между числом действующих юрлиц и компаний в наборе, ФНС сообщала, что раскрывает данные только хозяйственных товариществ и обществ. Из-за экономических санкций ФНС как минимум до 2020 года не собирается раскрывать данные о стратегических компаниях, предприятиях ОПК и крупнейших налогоплательщиках. В утвержденный президентом список стратегических предприятий входит около 70 компаний, включая «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», ВТБ, «РусГидро» и т.д. К стратегическим налогоплательщикам на федеральном уровне относятся компании с доходом выше 35 млрд руб. в год, на региональном — от 2 млрд до 35 млрд руб.

Сотрудники есть, а взносов нет

Нулевые страховые взносы РБК обнаружил у 481,2 тыс. компаний. При этом почти в половине этих компаний (46%), согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников в 2017 году была больше нуля. К примеру, СМУ-8 «Метростроя» сообщило в ФНС, что в 2017 году в компании работали более 1,2 тыс. человек, но при этом она не платила страховые сборы. В СМУ-6 «Метростроя» и в дочернем для «Метростроя» ООО «Тоннель-2001» численность работников была равна примерно тысяче человек, и страховые взносы в этих компаниях также были нулевыми. Такая же ситуация в АО «Энергогазинжиниринг» (относится к группе «РусГаз»), АО «Ситалл» (смоленский стекольный завод «Ситалл»), ООО «ПКФ Стройбетон» и многих других компаниях, в которых численность сотрудников по отчетности достигает нескольких сотен человек, а страховые взносы не уплачивались (либо не указаны в отчетности). В этих компаниях работает больше всего людей в сравнении с другими предприятиями, которые, согласно данным ФНС, не платят страховые взносы.

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Вероятно, такие данные — техническая ошибка, полагает Успенский из Taxology. «Не может компания с большим штатом сотрудников не вносить вообще никаких платежей», — объясняет он. ФНС ранее объясняла, что данные в отчетность вписывают сами компании, а налоговики не вправе их корректировать.

Есть и компании с одним сотрудником, которые не платят страховых взносов. Как правило, в них «один гендиректор, который формально числится в штате, но не получает зарплату, и, соответственно, базы для взносов не возникает», говорит Овеснов.

Кроме того, РБК обнаружил, что 85,8 тыс. компаний, не выплачивающих (по отчетности) ни налог на прибыль, ни единый налог на вмененный доход, ни налоги по упрощенной системе налогообложения, имели в 2017 году суммарные доходы больше суммарных расходов. При этом прибыль таких компаний до налогообложения доходила до десятков миллиардов рублей.