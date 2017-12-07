Контроль от трех миллиардов

Госдума освободит часть бизнес-сделок от проверок ФНС

Госдума одобрила в первом чтении депутатский законопроект, смягчающий контроль ФНС за бизнесом. В частности, из-под налогового контроля за ценами предложено вывести сделки между взаимозависимыми компаниями на сумму до 3 млрд руб.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума одобрила в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, меняющих подход к мероприятиям налогового контроля, передает корреспондент РБК. Его поддержали 370 депутатов, еще один воздержался.

Законопроект был внесен в августе главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, позднее к составу авторов документа присоединились еще более 50 депутатов. Цель документа — пересмотр подхода к мероприятиям налогового контроля, так как действующая система регулирования была сформирована более 15 лет назад, пишут авторы проекта.

Как сказал Макаров на сегодняшнем заседании, этот законопроект является результатом обсуждения с бизнесом «настройки налоговой системы», которое велось с весны этого года. «По существу это предложения бизнеса, которые мы обсудили на экспертных площадках и с представителями правительства <…> законопроект требует серьезного обсуждения, поэтому мы предлагаем поддержать его в первом чтении, снова разослать как минимум на месяц в регионы с тем, чтобы очень подробно обсудить, и уже принимать эти решения на следующий год. Но, я повторяю, законопроект очень ждет бизнес», — подчеркнул он.

Сгладить острые углы

Законопроект сокращает сроки камеральной налоговой проверки с трех до одного месяца. В Федеральной налоговой службе эту идею не поддерживают, уложиться в новый срок будет сложно с учетом времени, которое есть у компаний на предоставление всех документов, сообщали «Ведомости».

По мнению партнера налоговой практики адвокатского бюро КИАП Михаила Успенского, инспекции уже вполне справляются за месяц, «так как теперь у них на вооружении система АСК НДС-2 [автоматизированная система контроля за возмещением НДС], которая практически моментально выявляет разрывы в цепочке уплаты НДС». Глава ФНС Михаил Мишустин говорил, что теневые операции с НДС упали с 8 до 1% от всех операций с НДС, а их система обрабатывает 15 млрд операций в год, напоминает Успенский. «Весь НДС-поток как на ладони. В особо сложных случаях инспекция может выйти на осмотр», — отмечает юрист.

Также предлагается сузить круг вопросов, которые могут стать предметом для повторного проведения выездной налоговой проверки. Теперь она может быть инициирована только на основании уточненной декларации и при условии, что указанная в ней сумма ниже ранее исчисленного налога.

Еще одно новшество в работе инспекций, предложенное законопроектом, — обязательное оформление акта по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля. Если раньше на этой стадии приходилось гадать, чем обосновано то или иное решение налоговиков, то теперь они должны будут подробно расписывать все свои доводы, рассуждает Успенский.

Как отмечает руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов, на практике многие существенные обстоятельства налоговых проверок раскрываются именно на стадии дополнительных мероприятий, а вопрос, как их оформить, до сих пор является открытым. «В некоторых случаях составляются акты, в некоторых — справки, а некоторые инспекции просто вручают налогоплательщикам копии документов, полученные в результате таких мероприятий, без каких-либо выводов и предложений, что объективно затрудняет предоставленные законом права на представление мотивированных возражений», — говорит Овеснов. По мнению юриста, такой акт обязательно должен содержать документально подтвержденные факты нарушений НК или запись об их отсутствии.

Лазейки останутся

Поправками предлагается повысить лимит сумм по внутрироссийским сделкам между взаимозависимыми лицами, подлежащим налоговому контролю цен, до 3 млрд руб. Сейчас внутренние сделки между взаимозависимыми компаниями контролируются на соответствие рыночности, если сумма дохода (сумма цен сделок) превышает 1 млрд руб. за календарный год. Таким образом, значительная часть сделок будет выведена из-под налого​вого контроля за ценами. Это позволит налоговым органам сфокусировать свое внимание на крупных сделках, имеющих важное значение для бюджетной системы, не отвлекаясь на контроль цен по мелким операциям, и снизит объем документации для некрупных налогоплательщиков, следует из пояснительной записки к проекту.

Вводится и суммовой критерий для отнесения сделки, совершенной с взаимозависимой иностранной компанией, к категории контролируемых. «В настоящее время такой порог не установлен, а это значит, что любая внешнеторговая сделка, совершенная даже на незначительную сумму, попадает в разряд контролируемых сделок», — пишут авторы проекта. Законопроектом предлагается установить для сделок с иностранными взаимозависимыми лицами такой же минимальный порог, как и для сделок с резидентами офшоров (по перечню Минфина), — от 60 млн руб. То есть к контролируемым будут относиться сделки, сумма доходов по которым превышает 60 млн руб. в год.

«Предлагаемые изменения, с одной стороны, позволят снять с налогоплательщика дополнительную нагрузку в части подготовки уведомлений и документации по правилам трансфертного ценообразования, предусмотренных Налоговым кодексом», — говорит заместитель руководителя налоговой практики IPT Group Елена Чурсина. В то же время, предупреждает она, увеличение ценового лимита для контролируемых сделок оставляет лазейки для территориальных налоговых органов все равно проверять ценообразование в сделках, которые перестанут подпадать под налоговый контроль, только уже на основании концепции необоснованной налоговой выгоды. Минфин и ФНС не ответили на запросы РБК.