Россия ограничит поставки молочной продукции из Литвы с понедельника

Россия ограничит поставки литовской молочной продукции с 7 октября. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что у организации есть серьезные претензии к качеству продуктов, в первую очередь, сухого молока, передает "Эхо Москвы".

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Ограничение коснется в том числе сыра "Сваля" производителя "Пено жвайгждес". Роспотребнадзор указывает на содержании в продуктах вредных веществ, а также "введение покупателей в заблуждение". Г.Онищенко не исключил, что на следующей неделе на границе будет остановлена вся литовская молочная продукция.

Отметим, что в конце сентября с.г. Роспотребнадор сообщил о выявлении некачественных молочных и мясных продуктов из Литвы.

Это уже второй случай ограничения ввоза молочной продукции из Литвы за последние годы. В 2009 году такие меры были приняты после того, как в молоке нашли антибиотики. Россия является для литовской "молочки" основным рынком сбыта - на нее приходится 85% экспорта.

Напомним, что Роспотребнадзор ранее ввел запрет на импорт вина из Молдавии, а также подверг критике качество молочных продуктов из Белоруссии. Прекратился ввоз в страну украинских конфет Roshen, был ограничен импорт ряда других товаров из Украины.

Ранее литовские власти обвиняли российскую сторону в ведении "торговых войн" с соседними государствами из-за их сотрудничества с Евросоюзом.