Шувалов счел невозможным мировое развитие без ресурсов России

Глава ВЭБ.РФ считает, что мировое развитие невозможно без ресурсов России. Он также отметил, что географическое положение и предназначение страны предполагают расширение ее влияния во всех частях света

Игорь Шувалов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Глобальное развитие, в том числе изменение качества жизни в крупнейших городах мира, невозможно без ресурсов России, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. С таким заявлением он выступил перед журналистами в ходе сессии ВЭБ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Россия — это не только кладезь минеральных ресурсов, но это способность продавать эти ресурсы для мирового развития. Без наших ресурсов глобальное развитие, когда будет меняться качество жизни, в том числе в крупнейших городах мира, невозможно», — сказал он.

По его словам, с точки зрения истории, географическое положение и предназначение России «могут означать силу во всех четырех направлениях: запад, восток, север, юг».

После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции, которые, в том числе, подразумевают запрет на импорт целого ряда ресурсов из России. Вместе с тем, по данным Минфина, по итогам 2023 года нефтегазовые доходы страны превысили план в 8 трлн руб. и составили 8,82 трлн руб. В частности, страны Евросоюза закупили у России нефти и газа почти на €30 млрд. Президент Владимир Путин утверждал, что российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции.

ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В мероприятии принимают участие представители 62 стран.