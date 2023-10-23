«Газпрому» и «Транснефти» предложили передавать ресурсы без аукционов

В Госдуму внесли поправки, которые позволят «Газпрому» и «Транснефти» получать лицензии на участки ресурсов, необходимых для строительства инфраструктуры, без аукционов. Кабмин определит перечень соответствующих объектов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуму 23 октября внесли поправки к федеральному закону «О недрах», в рамках которых естественные монополисты в сфере транспортировки газа и нефти по трубопроводам («Газпром» и «Транснефть» соответственно) могут получить лицензии на участки общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) для их разведки и добычи без аукционов. Авторами документа выступили депутаты от фракции «Единая Россия» глава комитета парламента по энергетике Павел Завальный, глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, замглавы комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. ОПИ включают в себя песок, глину, гальку, гравий, гипс, битумы, доломиты, известняки, мел и торф.

РБК отправил запрос в пресс-службы «Газпрома» и «Транснефти».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ был подготовлен:

для ускорения реализации инфраструктурных трубопроводных проектов, которые позволят перенаправить поставки нефти и газа с запада на южные и восточные направления;

расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки и страны Азиатско-Тихоокеанского региона;

строительства новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири;

модернизации инфраструктуры Единой системы газоснабжения (ЕСГ).

В апреле 2022 года президент Владимир Путин поручил ускорить переориентацию поставок нефти и газа и строительство инфраструктурных объектов.

На прошлой неделе, 19 октября, о готовящемся законопроекте рассказывал и.о. замглавы департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Максим Киржиманов. По его словам, введение безаукционного порядка на предоставление ОПИ уже было введено для строительства автодорог в 2017 году, а для строительства железных дорог — в 2022 году. При этом Киржиманов подчеркнул, что важно проработать законопроект для того, чтобы не допустить злоупотребления льготным режимом: «Надо понимать, что отсутствие аукциона для субъекта означает отсутствие разового платежа за участие в аукционе. Поэтому в этом вопросе, по тем примерам, которые я привел, — там механизм предусматривает точечный и конкретный формат работы, например в отношении железных дорог».

Он отметил, что правительство должно определить четкий перечень объектов трубопроводов. Во внесенном законопроекте указано, что «проектируемый механизм будет распространяться не на все магистральные трубопроводы, а только на те, которые будут определены» правительством, исходя из приоритета проектов. В остальных случаях будет сохранен действующий порядок предоставления права пользования местными участками недр для разведки и добычи ОПИ.

В 2022 году РЖД получила право без аукциона пользоваться участками недр местного значения при добыче ОПИ, которые могут использоваться только для строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Пользователями участков недр без аукциона также могут быть компании, с которыми РЖД заключила контракты на ведение строительных работ. Перечень объектов также утверждает правительство. Аналогичные изменения введены в 2017 году для строительства автодорог.